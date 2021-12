Es elotero y gracias al éxito de su negocio saldrá en serie de Netflix

Oziel Bárcenas, dueño de Elotes ‘La Pasadita’ se hizo viral en redes sociales luego de anunciar que tendrá una increíble participación en una serie de Netflix.

Se trata de una producción que abordará las distintas comidas tradicionales de México.

El joven es originario de Monterrey, Nuevo León, y ofrece botanas y esquites que tienen entre sus ingredientes elementos muy peculiares.

“A principios de este año recibí una gran noticia que no creía que fuera real, a mitad de año no creía lo que estaba viviendo solo veía en sueño plasmarse ante mis ojos, gracias a tanto esfuerzo y sacrificio nos llegó una oportunidad y dimos lo mejor de nosotros. Somos parte de una serie documental en Netflix y nos podrán ver este próximo enero. Gracias a ustedes por todo su apoyo ya que sin él no estuviéramos viviendo esto. Me siento orgulloso y esto es para echarle el doble de ganas y seguir luchando. Desde Nuevo León para México y el mundo Elotes ‘La Pasadita’”, escribió en su cuenta de Facebook.

Su emprendimiento se ha vuelto muy popular en las redes sociales, puesto que su manera de preparar la comida es muy distinta a cualquier otro puesto de elotes y esquites. Además, la atención que brindan es excelente.

Combina varias botanas y crea platillos deliciosos

Actualmente tiene 3 sucursales: una en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y avenida Coahuila, en el límite de Guadalupe y Juárez; otra en Tres Caminos, a la altura de Pablo Livas en Guadalupe. Y la tercera y última sucursal en Arboledas de San Roque, en Juárez.

Cabe resaltar que, el capítulo en el que aparecerá este joven originario de la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, ya fue grabado e incluso se compartieron fotos del detrás de cámaras.