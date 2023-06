Vacaciones trágicas: padre de familia muere al intentar beber 21 cócteles como reto

Las vacaciones de una familia inglesa en San Ann, Jamaica no tuvieron el final feliz que todos esperaban, pues el padre de familia murió accidentalmente tras pasarse de copas.

Timothy Southern de 53 años, se hospedaba en el hotel Royal Decameron Club Caribbean, junto a su hermana y sus hijos.

Te recomendamos: Muere mujer que “revivió” durante su velorio en Ecuador

Virales ¿Lección de vida? Hombre en Bélgica finge su muerte y llega en helicóptero a su funeral

De acuerdo con ITV News, en 2022, Timothy llegó al bar del hotel, ahí se encontró a dos mujeres canadienses que lo retaron a beber los 21 cócteles que ofrecía el menú.

El hombre que no dudó en aceptar el reto, ya había consumido antes cervezas y brandy, sin embargo, decidió continuar con la fiesta.

Southern sólo logró consumir 12 tragos, comenzó a sentirse mal y volvió a su habitación en donde más tarde fue encontrado agonizando.

Familia de Timothy asegura que su muerte fue por negligencia del hotel

La hermana de Timothy aseguró que la muerte del británico se debió a que el personal del hotel no supo darle los primeros auxilios ante la cogestión alcoholica que sufría.

Virales Antes de morir de cáncer, mujer funda con su dinero un asilo para perritos enfermos

"Estaba de espaldas ahogándose. Lo puse en posición de recuperación y grité por una ambulancia. Estaba haciendo un sonido de gorgoteo. Tan pronto como estuvo en la posición de recuperación, vomitó. Estaba gritando su nombre sin obtener respuesta", dijo.

La muerte del padre de familia desencadenó una investigación en donde la forense del área de Staffordshire, Jamaica, Emma Serrano dictaminó que el fallecimiento de Southern fue a causa del alcohol.

Un patólogo de Kingston indicó que la trágica muerte fue por gastroenteritis aguda por consumo de alcohol.

“Cuando llegó la enfermera le dije que habían llamado a una ambulancia y ella dijo que no. Pensé que ella se haría cargo. Pero no fue así. Ella dijo que tenía pulso. Estaba empezando a perderlo. Observé detenidamente su rostro y pensé que había fallecido. Le dije que no se quedara sentada mirándolo, y comenzara la RCP. compresiones torácicas. Tal vez si ella hubiera sabido lo que estaba haciendo, tal vez él todavía estaría aquí", agregó el familiar.

Familia pide fondos para el funeral de Timothy Southern. l Foto: Captura Go Found Me

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Según los familiares de Southern el trato del hotel fue realmente asqueroso, además, debido a que el seguro contratado por el turista no cubría el traslado de su cuerpo a Reino Unido, tuvieron que crear un página Go Found Me para cubrir los gastos.

El resto de los fondos recaudados fueron donados a una organización benéfica de salud mental, llamada Mind.