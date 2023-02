¡Por infieles! Yeri Mua amenaza con exhibir a futbolistas que le escriben y tienen novia

La influencer veracruzana Yeri Mua sigue dando de qué hablar en redes sociales, ahora se peleó en Twitter con seguidores a los que llamó “fifas”, esto debido a que mencionó que tiene mensajes de futbolistas profesionales que le mandan mensajes privados y tienen novia, lo que desató la furia de los usuarios que no tardaron en criticarla.

Todo comenzó con el mensaje “1 like y les muestro que futbolistas con novias me han mandado msjs a funar fifas”, lo que después de convirtió en un hilo de Twitter, lo que no se dejó esperar fueron los miles de likes que le llegaron para que soltara los nombres, al momento tiró uno sobre la mesa, pero lo que también desató críticas es que podría ser fake.

Cabe mencionar que también pidió a sus seguidores comenzar a “funar fifas” término que se refiera que los cancelen definitivamente a los jugadores de futbol que son “infieles” con sus pareja, algo que logró que las personas dividieran sus opiniones entre defender a los jugadores y otras que mejor le pidieron que le avisara a las parejas y no lo hiciera públicamente.

Yeri Mua comenzó jugando y después se echó para atrás

Al ver que su mensaje llegó a más de 32 mil likes la joven veracruzana prefirió no seguir con el reto y posteo otro mensaje que decía “jjajaj nooo no le den like basta” tratando que ponerle fin, pero era demasiado tarde, la publicación ya era viral.

Por ejemplo, las opiniones se dividieron de esta manera, una de las usuarias le pidió “y si mejor se lo mandas a ellas por privado en vez de exhibirlas sólo para monetizar?” Mostrando su solidaridad con las afectadas, pero en otro mensaje se pide los contrario “weeey si, ayuda a esas hermanas, yo me siento agradecida cuando las morras me han mandado mensaje sobre esa persona” una señal de apoyo.

¿Cómo inicio el tema de mensaje de Twitter de Yeri Mua?

Al parecer todo comenzó porque la veracruzana recibió un mensaje privado en su cuenta de Instagram que era del jugador colombiano que milita en el Atlas de Guadalajara, Julián Quiñones el cual habría compartido una foto de él junto Brian Villegas ex pareja de Yeri Mua lo cual habría molestado a la influencer.

1 like y les muestro que futbolistas con novias me han mandado msjs😎 a funar fifas🫵🏻💋 — tu bratz favorita (@yerimua) February 8, 2023

Al momento el mensaje ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, llegó a más de 28 mil me gusta, se retuiteado en 190 ocasiones y la han citado 66 veces; en cuanto al tweet en el que pide que ya no le den like, éste ya alcanzo las 385 vistas y más de 6 mil me gusta, pero el tema no termina ahí, ya todo escaló a un tema de maltrato, acoso y engaño.