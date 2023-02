¿Lo has visto? Buscan a Scabbers, una rata de apoyo emocional; la historia

Hace unos días salió a relucir la historia de una rata llamada “scabbers” la cual se perdió al salir de una clínica veterinaria en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cabe resaltar que la información fue publicada en un grupo de Facebook llamado “perros perdidos Veracruz”, publicación que fue retomada hace un par de días.

El apoyo lo pide la usuaria de la cuenta de Facebook @Mely GD (Melissa) quién público un mensaje en el que pedía ayuda para encontrar a su rata, la cual es su mascota de apoyo emocional, destacó que al ser un animalito que no es común tenerlo como mascota, podría ser difícil de encontrar, aunque espera poder hallarlo.

Parte del mensaje fue el siguiente: “hoy, en un descuido estúpido, saliendo de su consulta en la veterinaria Asvet, Emely extravió a mi mascotita “scabber, yo la amaba y era mi mascota de “servicio” y apoyo emocional, en mis crisis de ansiedad me daba sosciego”. Ya no la tengo, ni tendré conmigo, porque como no es un gato, ni un perro y la mayoría le tiene repulsión a las ratas, sin embargo ese bichito me hacía sentir mucho amor”.

Gracias a éste posteo muchos de los integrantes del grupo de Facebook y otros usuarios mostraron su apoyo para tratar de localizar a la mascota, pero existieron varios comentarios en la publicación, que pudieron hacer que la tuvieran que bajar de la página, que no fueron nada agradables, imaginamos que fue por el tipo de mascota de la que se trata, por eso te vamos platicar lo que son las mascotas de apoyo emocional.

¿Qué son las mascotas de apoyo emocional?

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las mascotas de apoyo emocional son muy importantes en nuestra sociedad, apoyan a personas con necesidades especiales en su integración a la vida cotidiana y mejoran su calidad de vida.

De acuerdo al director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield Fausto Reyes Delgado estos animalitos pueden ser perros, gatos, caballos, algunos roedores, aves e incluso delfines; algunos se utilizan en enfermedades motrices, diabetes, epilepsia, Alzheimer, entre otras.

De acuerdo a Reyes Delgado los animales de apoyo deben tener ciertas características cómo será dóciles con el humano, que no sean domnantes, entre otras cosas, si quieres leer el artículo completo puede darle clic al siguiente link.

¿Cómo puedo ayudar a que scabbers pueda regresar a casa?

En la cuenta de Melissa @Mely GD publicó el mensaje con la señas características, además si eres fan o conoces parte del mundo de Harry Potter, podemos imaginar que la mascota lleva el nombre de la rata que era de Ron Weasley.

En caso que tengas la suerte de encontrarla en tu camino, puedes comunicarte al número de teléfono 2293 04 37 23.