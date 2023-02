¿Conoces a la “bruja de las redes”? Predijo accidente vial de Yeri Mua [Video]

Yeri Mua al parecer ya superó todos sus problemas amorosos y decidió no abandonar sus redes sociales, es más, para despejarse de sus problemas se le vio por la zona turística de Cancún en la llamada Quinta Avenida; mientras ella se relaja nosotros te vamos a platicar de la persona que por medio de TikTok predijo parte de los problemas que sufrió la influencer durante estos días.

La llamada “bruja de las redes” fue la encargada de dar muchas predicciones que al momento han resultado ciertas, entre ellas está el caso de la influencer Yeri Mua a quién en un video en la cuenta de TikTok @jessicaesotericakc entre otras cosas, le dijo que iba a perder muchas amistades y encima su relación sentimental también iba a terminar.

Hace unos días la influencer veracruzana sufrió un accidente en las calles de las Ciudad de México y subió a su cuenta de Instagram una historia placticando lo sucedido en el accidente añadiendo que estaba harta de las predicciones y que no quería que nada malo le pasara, entre otras cosas más; seguido al accidente del domingo 12 de febrero, fue que se enteró que su relación sentimental había terminado.

Para muchos usuarios de redes sociales fue una sorpresa, pero queremos pensar que para la influencer despertó algo más que una simple casualidad; por tal motivo te vamos a presentar a Jessica Esotérica mejor conocida como la “brujas de las redes”.

¿Quién es Jessica Esotérica la llamada “bruja de las redes”?

La llamada “bruja de las redes” radica en los Estados Unidos y tiene por lo que se ve en sus publicaciones en redes sociales un programa de radio, además de subir sus videos a la plataforma de contenidos, además de predecir el futuro de los influencer no sólo de Veracruz, también ha platicado del mundo del espectáculo, por ejemplo Alejandro Fernández en el palenque de León.

Pero lo que la hizo tendencia fue predecir los problemas que tendría Yeri Mua y que no tardaron mucho en hacerse realidad, lo que la puso en el foco de atención de todos los seguidores de la veracruzana; si llegas a visitar su sitio en TikTok te darás cuenta que tienes varias predicciones y además le gusta contestar los mensajes que le ponen sus seguidores.

Ante de presentarte el video que hizo viral a @jessicaesotericakc te vamos a dejar la historia que compartió en sus redes sociales Yeri Mua donde hablaba de las predicciones.





Yero Mua sufre aparatoso accidente automovilístico pic.twitter.com/I19HFNBKTc — Lo + viral (@VideosVirales69) February 12, 2023





Ya que tienes contexto, a continuación te presentamos el video de la “bruja de las redes” el cual dura más de 7 minutos, llegó al momento a las de 100 mil reproducciones, se compartió en 136 cuentas, pero le gustó a más de 10 mil usuarios, entre los comentarios que podemos leer están los siguientes:

“A mí como que no me da buena espina el Mercury” “Una verdadera amiga te dice la verdad y duela y está contigo en las malas y salud” “siempre he pensado que ésta niña tiene mucho potencial en redes y las personas que se acercan a ella es por pura conveniencia señora usted tiene razón”, entre otros tanto, ahora te mostramos el video para cheques la predicción.