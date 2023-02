¡500 pesos por una empanada! Turista le tira toda la mercancía a vendedor en Cancún [Video]

La playa es un lugar paradisíaco en el que puedes descansar de todo el estrés del trabajo o puedes viajar con la familia para pasarte un rato divertido, un poco de sol, arena y mar nunca cae mal, el problema es cuando te topas personas que en lugar de alegrarte el momento te hacen sacar el genio que tienes encerrado en la lámpara.

Así fue el caso de un vendedor ambulante que estaba en las playas de Cancún, el cual se encontraba ofreciendo su producto y fue cuando trato de venderle una empanada a una turista que se desató el conflicto.

El video fue grabado por otro turista que casualmente vio como estaba la pelea y tomó la decisión de grabar el momento, en el clip se escucha que el reclamo de la joven se basada en “dame mi dinero, me estafó” por lo que no parada de discutir con el vendedor, el cual a leguas se veía que ese dinero no se lo iba a regresar.

¿Por qué el vendedor de empanadas no quería regresar el dinero a la turista?

Conforme ves el clip te da cuenta que la discusión comenzó justo por una venta, asegura que el comerciante le vendió una empanada a la turista, hasta ahí todo bien, pero fue cuando le pidió que le devolviera el cambio que todo “explotó”, de acuerdo al video la joven le había pagado con un billete de 500 pesos y el vendedor le explicaba que no se queda con el cambio, sino que ¡eso costaba el producto!

Al escucharlo la turista no dejó de perseguirlo por la playa intentando recuperar su dinero ya que se le hacía exagerado pagar 500 pesos por una empanada, el clip dura un minuto con 21 segundos, justo en el momento de la discusión, mientras que la joven intentaba recuperar su dinero y el vendedor no se lo quería devolver.

Fue tal el coraje de la turista y tal la terquedad del vendedor que la única solución que encontró la joven para sacar su frustración fue tirarle en la playa todas las empanadas que tenía el vendedor en el recipiente, a lo que el afectado grito “quien me va a pagar esto” y la respuesta de la mujer fue simple “eres un abusivo”.

Usuarios respaldaron a la turista

El clip que fue tomado por la cuenta de TikTok @alexrs4 casi llega a las 90 mil reproducciones, le ha gustado a más de 5 mil usuarios, lo comentaron 400 personas y fue compartido en 235 ocasiones, lo que se destaca en los comentarios fue que los usuarios le dieron la razón a la turista ya que no recuperó su dinero.

“Bien hecho señora” “En lo personal me parece justo lo que hizo la señora, mínimo si no le van a regresar su dinero sabe que ya se la cobró” “Estuvo bien a mí en Tulum me quisieron estafas de igual manera primero te dicen 50 pesos y luego te lo cambian a dólares” entre algunos de los comentarios, pero aquí te dejamos el video para sea tú el que juzgue de lado está.