¡Barrio bravo! Deja su coche estacionado para ver a su novia y le robaron las llantas [Video]

Existe un dicho popular en el barrio que va así “entre más peligrosa la colonia, más bonita la morra”, justo eso fue lo que vivió un usuario de TikTok que fue a quedarse a casa de su novia; en un barrio bastante peligroso dejó su carro estacionado y la sorpresa que se llevó al otro día cuando se regresaba a su casa es que le ¡habían robado las llantas!

Sin duda hay barrios en México que son muy conocidos por el robo de autopartes, pero cuando hay amor creemos que todo se puede, nos arriesgamos con tal de vivir un lindo momento con nuestra persona favorita, lo feo pasa cuando despertamos del sueños y regresamos a la realidad, es ahí cuando ya pensamos las cosas, un poco tarde.

Cabe señalar que esto ocurrió en uno de los barrios de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, no se menciona la colonia ya que no todos los que viven en la zona son parte de los ladrones que se dedican al robo de autopartes, pero te podemos platicar que si ves que la colonia no es tan segura, trata de dejar lo más cerca posible tu carro, para que lo estés checando.

La historia fue subida a la cuenta de TikTok de @jancarlo_vazquez quién después de ver cómo se quedaba sin llantas, en lugar de volverse loco de coraje, decidió grabar el momento y subirlo a sus redes sociales, total en la actualidad hasta ese tipo de experiencia te sirven para tratar de lidiar con el enojo.

Se queda en casa de su novia y le robaron las llantas de su carro

El clip dura 24 segundos e inicia con al título “cuando te quedas a dormir en la colonia de la inalcanzable” junto a la toma donde primero ves que está saliendo de la casa y se dirige a su carro, justo al llegar a la esquina de la calle ya podemos comenzar a ver que algo no andaba bien con su vehículo.

Justo al llegar se puede apreciar cómo le había quitado las llantas a su carro, ojo, con todo y los rines, dejaron el coche subido en tabiques, y el usuario de TikTok compartió toda la imagen de su carro, el cuál como te mencionamos se había quedado sin llantas.

Al momento el video ya cuenta con 5.4 millones de reproducciones, le gustó a más de 400 mil usuarios de la plataforma de contenidos, se ha compartido en 13 mil 700 ocasiones y los comentario ya llegaron a más de 3 mil, de los cuales te vamos a presentar algunos a continuación para que te des una idea de los que opinan los seguidores.

“Que esté el carro ya es ganancia” “Por lo menos le pusieron blocks pa que no raspe” “por lo menos ya tienes 8 tabiques” “gente de nivel vean los cuatro ladrillo iguales, eso es trabajo ordenado y calidad” “al menos le dejaron los retrovisores” “lo sorprendente es que todavía tiene la batería” y un sinfín de opiniones que dejaron en la cuenta; lo que nos deja la pregunta ¿tú qué harías?, aquí te dejamos el video.