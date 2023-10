¿Ya los probaste? Te presentamos la taquería móvil más popular de Xalapa [Video]

Si eres fan de los tacos que guisado en Xalapa existen muchas opciones, desde restaurantes hasta puestos ambulantes, quién no ha comida con la señora que pone su puesto afuera la oficina donde trabajas, son un alivio cuando vas con prisa y no te dio tiempo para desayunar o comer, aunque también disfrutarlos con calma ¡saben mejor!

Los negocios tradicionales son pocos, esos que pasan de generación en generación, sin duda la taquería que te vamos a presentar va que “vuela” para ser de esas opciones culinarias por excelencia en Xalapa, y todo gracias a esa ya conocida “camionetita” que pese a verse en malas condiciones, no es lo que se ve sino lo que tiene adentro en la batea.

No podemos asegurarte cuanto tiempo tiene el negocio, algunos cuenta que tendría cerca de 30 años instalándose entre las calles de Clavijero y 20 de noviembre, en esa plazuela en la que se forma una intersección, justo en ese lugar por las mañanas podrás ver el puesto conocido como “Marquitos”.

¿De pollo o de cerdo? Era una pregunta obligado cuando te acercabas a pedirle un taco de milanesa, parte de la magia con los comensales y la taquería es la confianza que hay, ya que primero comes y luego pagas, bueno, así era en el tiempo que nos tocó visitarla, además de la rica milanesa cuenta con más guisados que no podrás dejar de probar.

Gracias a un video en TikTok creado por el Secretario de Turismo @ivanmartinez1975 nos llegaron los recuerdos de la taquería, entre los comentarios que generó todos tienen algo en común, a todos les gustaron, no al grado de ponerlos como los mejores de Xalapa, pero si estarían entre sus primeras opciones cada que se les antoja un rico desayuno.

¿Cuáles son los mejores tacos de Xalapa?

Ésta pregunta nos abre un abanico de opciones inmenso que no tiene una respuesta clara ya que todo se reduce al gusto de los xalapeños, la mejor taquería de la ciudad, esa opción te la dejamos a ti, tu será el que elija el mejor sabor para tu paladar, pero algo que no puedes dejar pasar es probar el sazón que hay dentro de esa lona color blanca.

Algo que tampoco podemos hacer a un lado son los acompañamientos, desde la variedad de salsas con las que cuenta, la papa o el guacamole, sin duda saldrás satisfecho y con ganas de regresar a probar esta experiencia culinaria que nos deja la ciudad de Xalapa, entre algunos de los comentarios que te podemos presentar están:

“No sé si son los mejores de Xalapa, pero si son buenísimos!! Chicharrón con arroz”, “No manches, hace 11 años vivía en Xalapa y si son los más ricos”, “No eres de Xalapa si no has comido en Marquitos”, “Marquitos quién no los ha probado”, entre muchos más que destacan el sabor de los guisos, si tienes chance de ir los puedes encontrar de las 9:00 a las 17:00 horas.