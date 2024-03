No hay hostigamiento contra alcalde de Cosoleacaque: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hayan incurrido en actos de intimidación o amedrentado al alcalde de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parissi, como lo denunció.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre la denuncia del alcalde de Cosoleacaque?

Al ser cuestionado sobre este hecho en la conferencia de este lunes explicó que la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el fraccionamiento donde se ubica el domicilio del presidente municipal, fue derivado de una llamada al 911 por un caso de violencia familiar.

"Lo que sucede es que en el fraccionamiento hubo una alerta de una persona que se quejó de violencia, que fue golpeada, por una mujer y precisamente ahí, en esas cercanías".

Elecciones 2024 SSP asegura que la denuncia del alcalde de Cosoleacaque es falsa

Incluso refirió que la autoridad tenía conocimiento de esa denuncia de violencia y dijo que están en disposición de actuar en coordinación en ese tipo de hechos.

“Y ahí, en lo general, nosotros le tenemos respeto al alcalde y a la autoridad municipal. Y nos coordinaremos para cualquier atención que se requiera en el tema de seguridad o cualquier otra. Estamos en esa disposición. Más allá, no voy a expresarlo porque entendemos el juego electoral, no nos atraemos de conocer cómo se está dando esa situación”.

Garantizó a Vázquez Parissi que no se trató de un hostigamiento en su contra, pero consideró que todo es parte del entorno electoral que se vive en la entidad.

Cuitláhuac García Jiménez garantizó que no se trató de un hostigamiento en su contra | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Respetaremos a la autoridad municipal. Si él considera que existe algo en su contra que interponga la denuncia correspondiente, no voy a entrar a ese diálogo que usan mucho para presentarse con los medios, ser citados por los medios. Nosotros respetamos a las autoridades municipales”.

📰 #SSPInforma: Con relación a las acusaciones realizadas por el edil del municipio de Cosoleacaque, sobre una presunta intimidación por parte de elementos de la Policía Estatal, la SSP precisa que dicha información es falsa. pic.twitter.com/QNQ4CnUbnx — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) March 18, 2024

El gobernador dijo respetar las opiniones del edil, pero insistió en que no ocurrieron los hechos como lo denunció.

"Todo nuestro respeto a la autoridad municipal. Nosotros no nos fijamos en colores e intenciones electorales en los municipios. Atendemos directamente con el alcalde y las presidentas municipales las situaciones de su municipio (...)Le doy la confianza de que no es así, no será así. Ahora que se van a implementar las campañas, respetaré a la autoridad municipal".

El alcalde Ponciano Vázquez Parissi denunció de manera pública que fue víctima de actos de intimidación de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues una patrulla ingresó al fraccionamiento privado Los Encinos, donde tiene su vivienda y comenzó a tomar fotografías afuera de su domicilio.