Américo Zúñiga inicia campaña por la diputación federal de Xalapa; presentará 46 iniciativas

El candidato de Fuerza y Corazón por México del Distrito X de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez realizó un recorrido en las calles del centro de la capital veracruzana como parte el inicio de su campaña.

¿Cuál fue el mensaje de Américo Zúñiga Martínez en el inicio de su campaña?

Desde la esquina de las calles Enríquez y Lucio, envió un mensaje con el que manifestó que hace diez años, cuando estaba en la alcaldía de Xalapa realizó la ampliación de las banquetas, obras y acciones para favorecer a la población.

Parado en un pequeño estrado, donde se colocó una silla similar a las que utilizan los legisladores en la cámara federal, manifestó que al llegar a ser representante popular será el pueblo quien lo mande. Tras ello, la silla fue colocada en la calle Enríquez donde se ubica la imagen de Juan Herrera Vázquez, conocido como Juanote, personaje emblemático de Xalapa, a fin de que personas de diferentes sectores de la población se sentaran en ella.

“Me parece que estamos a tiempo para empezar a convencer, a mover conciencias, a generar cambios e invitar a la reflexión sobre lo que está sucediendo en Veracruz, Xalapa y México. Nosotros queremos hacer visible lo que está pasando, la política de abrazos y no balazos no está funcionando”, expuso el candidato.

Presentará 46 iniciativas

Destacó que al llegar a la diputación federal presentará 46 iniciativas, siendo una de las principales garantizar el abasto de agua para la capital veracruzana.

“Xalapa ha tenido una historia en su abasto hídrico interesante, primero se funda Xalapa por los manantiales, el nombre de Xalapa significa manantial en la arena, aquí había suficiencia de agua para desarrollar una ciudad en su momento, después empezamos a carecer de ella y lo que se hizo fue utilizar el agua del alto y bajo Pixquiac para atender el desabasto, pero se tiene 125 mil tomas de agua y estamos en un problema que va a generar crisis por el crecimiento de la ciudad y la falta de compromiso por atender el problema”, expresó.

Refirió que cuando se inauguró la presa en Quimixtlan se dio a conocer que en los próximos 25 años no habría problema de agua, pero ese periodo ya pasó y no se han hecho estudios para identificar nuevas fuentes de abastecimiento.

“Yo no entiendo a un diputado que apruebe un proyecto de presupuesto que no venga aparejado con propuestas, que no le exija al presidente que no ofrezca los caudales o los ríos para llevar agua a otros puntos del país, primero se tiene que garantizar el agua para los veracruzanos y después, ya veremos”, expuso.

Finalmente, afirmó que el llamado a los diferentes candidatos es a conducirse con civilidad durante el proceso de campaña y actuar sin agresiones o actos que no sean característicos de una buena contienda.