Con porras y ovaciones reciben a Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle en Xalapa

Entre porras, aplausos y gritos de apoyo, militantes de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México recibieron a las candidatas de esa alianza Claudia Sheinbaum Pardo y Rocío Nahle García, por la presidencia de México y la gubernatura de Veracruz, respectivamente, en pleno centro de esta ciudad.

Aunque algunos de ellos desesperados por haber esperado casi cinco horas bajo los rayos del sol, todos demostraron su entusiasmo y apoyo a las candidatas durante el mitin de cierre de campaña realizado en Enríquez y Lucio, en pleno corazón de Xalapa, ante Palacio de Gobierno.

Las banderas de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México ondearon por todos lados, a la vez que los gritos de "¡gobernadora, presidenta, gobernadora, presidenta" retumbaban con fuerza en el primer cuadro de esta capital.

Los militantes de esos partidos llegaron de gran parte del estado

En la plaza Lerdo y sus alrededores había ciudadanos de Pánuco, Pueblo Viejo, Tuxpan, Papantla, Poza Rica, Tempoal, Tres Valles, Coatzacoalcos, Minatitlán, Puente Nacional, Emiliano Zapata, Las Choapas, Agua Dulce y Xalapa, entre otros, que llegaron desde antes de las 8 horas.

En los alrededores del centro de Xalapa fueron estacionados un sinnúmero de autobuses de diferentes líneas de transporte público; las unidades se encontraban sobre las avenidas Maestros Veracruzanos, 20 de Noviembre y Ávila Camacho, vigiladas por agentes de Tránsito y Seguridad Vial.

Durante la espera, hubo militantes que se quejaron a causa de las altas temperaturas, pues aunque llevaban agua, sombrillas, sombreros gorras, la sensación térmica fue superior a los 32 grados y era casi imposible encontrar un espacio con sombra.

Entre la militancia se encontraba una joven, vecina de esta ciudad, que intentó acercarse a las candidatas para pedirles ayuda, pues dijo ser víctima de intento de feminicidio.

Un niño de Coatepec y una de Pacho Viejo, también de Coatepec, se perdieron entre la multitud y pidieron ayuda a los organizadores del evento; sus familiares fueron voceados a través del equipo de sonido y acudieron a recogerlos.

Policías de Seguridad Pública cuidaron el desarrollo del evento, incluso desde lo alto de edificios cercanos.

Las candidatas llegaron alrededor de las 12:40 horas y luego de saludar a los presentes subieron al estrado principal para dar a conocer sus propuestas. El mitin terminó poco antes de las 13:30 horas.

Habrá más obras y desarrollo en el estado

Durante su mensaje ante los veracruzanos, la candidata de la alianza Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo: "aquí vamos a apoyar a Rocío (Nahle); traeremos el primer tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz. Se encargaron de privatizar el ferrocarril, pero lo recupero el presidente Andrés Manuel López Obrador y le daremos continuidad".

También sostuvo que tiene el compromiso de rehabilitar las carreteras federales en Veracruz y que se tienen contempladas varias obras de movilidad, como la del libramiento Córdoba-Orizaba y el puente de Coatzacoalcos.

Además, agregó: "daremos continuidad al ferrocarril interoceánico con cuatro parques industriales" en el estado de Veracruz.

Entre sus compromisos para Veracruz, señaló que también se rehabilitarán las petroquímicas de Pemex, principalmente en Poza Rica.

Con relación a Rocío Nahle García, la candidata presidencial manifestó que "se lanzaron contra Rocío con mentiras, pero ella tiene valentía y convicción y por eso va a ganar la gubernatura de Veracruz".

Agregó que a ellas las une el proyecto del bienestar del pueblo de México, de la defensa de la soberanía y del desarrollo sustentable, "pero sobre todo algo que es parte de nuestro movimiento: el amor al pueblo de Veracruz y al pueblo de México".

Claudia Sheinbaum Pardo abundó que se cuenta con dos consignas, la de continuar la transformación de la vida pública de México y la de que ahora es tiempo de mujeres.

"No nos equivocamos; he caminado con Rocío en estos meses por distintos lugares de Veracruz y también he visto en el pueblo de Veracruz esas dos grandes consignas, la de que siga la transformación y la de que es tiempo de mujeres", señaló

Para este 2 de junio, día de las elecciones, agregó que "solo hay dos opciones en la boleta, una la de los partidos de nuestro movimiento, PT, Partido Verde, Fuerza por México y Morena que representa continuar y avanzar con el pueblo para seguir con la transformación y la otra, que es la de la corrupción y la venta de la patria que representa el PRIAN".





Veracruzanos viven cambio de régimen

Tras darle la bienvenida a territorio veracruzano a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, Rocío Nahle García sostuvo que "hoy los veracruzanos vivimos realmente el cambio de régimen; la gente mantiene la llama de la esperanza y del colectivo social del auténtico cambio que se lleva por el presidente Andrés Manuel López Obrador".

La candidata a gobernadora por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", agregó que se tiene el compromiso de actuar con responsabilidad con el pueblo de Veracruz, para trabajar y sumar en integridad en busca de justicia social.

Recordó que durante la campaña ha sido agredida por representantes "de lo más podrido y corrupto del sistema político, de los que se sirvieron a manos llenas a costa de los Veracruzanos".

"Pretendieron doblegarnos con injurias y calumnias, pero toda su estrategia absurda lo único que hizo fue fortalecernos más. No tenemos miedo, más bien repudiamos lo que representan", abundó.

También dijo que durante su administración implementará un gobierno humanista, en donde el beneficio y la estabilidad social sean el pilar fundamental para una mejor calidad de vida.

Presumió que cumplió con su promesa de recorrer los 212 municipios del estado y que a pesar de que fue agredida por la oposición logró salir adelante, incluso más fortalecida.

Garantizó que trabajará de la mano con Claudia Sheinbaum Pardo y que le que tocará consolidar el sistema de salud con el gobierno federal.

Además, dijo que impulsará el desarrollo de cuatro parques industriales en el sur y que tiene un compromiso con todos los sectores sociales, principalmente con quienes más necesitan. "Nosotros no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar al pueblo de México".

Durante el evento estuvieron presentes el dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional con funciones de secretario general del Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; el líder nacional del Partido Verde, Javier Herrera Borunda y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Otros más son: el coordinador de Alianzas, Manuel Velasco Coello; el presidente de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, el dirigente estatal de Furtza por México, Eduardo Vega Yunes y el Coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, además de candidatos y candidatas a diputaciones locales, federales y senadurías por la alianza Morena-PT-Partido Verde-Fuerza por México.