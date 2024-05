Rocío Nahle pide voto parejo a militantes y simpatizantes de la coalición "Sigamos Haciendo Historia"

La candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz," Rocío Nahle García, solicitó a la ciudadanía emitir "voto parejo" por los partidos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México Veracruz.

¿Qué dijo Rocío Nahle en su discurso durante el recorrido de hoy?

Este viernes, la candidata estuvo en los municipios de Nanchital, Moloacán y Soconusco, desde donde envío un mensaje a la ciudadanía para que el 2 de junio salga a votar.

Refirió que la votación debe ser por todos los candidatos que integran la coalición, a fin de que se logre llegar a los cargos de elección popular.

"Quien exhorte a votar: por este sí y por este no, no está con el proyecto de nación, sino a favor de intereses personales que no van con la Cuarta Transformación", dijo.

Señaló que la oposición “está zopiloteando” la intención de voto, por lo que es indispensable que la ciudadanía sea vigilante durante la jornada electoral.

"El pueblo es sabio, está informado y comprometido con la transformación, más en el sureste, cuna de la 4T. Necesitamos voto parejo, si somos de Morena, los cinco Morena, si somos del Verde, cinco del Verde, si son del PT, cinco de PT y si son Fuerza por México, pues por Fuerza por México”, expuso.

Mencionó que para concretar el Plan C, el 2 de junio se debe salir a las urnas y sufragar por los candidatos con los que se tenga mas afinidad.

"Este movimiento está integrado por gente comprometida y cada cuadro que representa esta coalición está comprometido con el proyecto, cualquiera de los cargos de elección popular que están en juego, tienen un compromiso con la Cuarta Transformación", comentó.

Además, aseguró que cada una de las candidaturas fue presentada para defender a todos los sectores y realizar la defensa del pueblo.

"Ahora que estamos en campaña los aspirantes al Senado de la República, a la Cámara de Diputados federal, al Congreso Local, a la presidencia de la República y a la gubernatura de Veracruz todo parejo compañeros, unidos con la coalición Sigamos Haciendo Historia", agregó.