A Morena no le ha interesado el tema de las mujeres, acusa vocera de Brujas del Mar

Veracruz, Ver.- El tema de las mujeres no fue importante por las actuales autoridades de Morena y ahora como se trata de su candidata se andan desgarrando las vestiduras pese a que no es víctima de ningún tipo de violencia, expresó la vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arussi Unda Garza.

¿Qué opina la colectiva de Brujas del Mar sobre la protesta en apoyo a Rocío Nahle?

Luego de que el nombre de su agrupación fue utilizado para apoyar una cuestión política en favor de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Veracruz, Rocío Nahle García, acusó que se trata de una situación irónica por parte de las autoridades, ya que ahora se rasgan las vestiduras por la violencia cuando en su momento bloquearon al movimiento.

Además de que en el Congreso del Estado se encuentran en la “congeladora” leyes importantes como la Ley Ácida, la Ley Vicaria, la Ley Monse.

“No legislan nada por las mujeres y ahora sí les importa el tema de las mujeres, pero porque se trata de su candidata, hay unas cifras alarmantes de violencia en Veracruz, de violencia política, instrumentalizan recursos de protección a las mujeres para victimizarse y hacerse de un capital político que claramente no tiene, porque aparte se tiene que decir, fue patética su dizque marcha que ni con acarreos ni con nada juntaron 100 personas”, dijo.

Sostuvo que al final, lejos de causar molestia se dan cuenta de quiénes son las personas que llegaron con promesas que no han cumplido y que se burlan del movimiento.

¿Qué han dicho autoridades sobre la marcha en favor de Rocío Nahle?

Puntualizó que hasta ahora no ha habido una disculpa o aclaración de parte del gobierno o candidata para aclarar el por qué se hizo esto.

Desconocen a las mujeres que marcharon en favor de la candidata a la gubernatura con camisas y logotipos de la colectiva, incluso concediendo entrevistas a su nombre | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No, y no habrá porque es el modus operandi de esta gente, se les acusa de algo y se presentan pruebas, se niegan, se hacen pendejos de esa manera operan, no esperamos respuesta, esto nos da oportunidad de exhibir de cuerpo completo cómo se maneja esta situación, cómo instrumentalizan la causa de las mujeres y faltan al respeto a las mujeres. Para ellos, cualquier persona que no está de acuerdo con las porquerías que hacen es grupo pagado en contra”, sostuvo.

Entre las manifestantes había vecinas de municipios como Veracruz Puerto, Medellín, Papantla y Misantla | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Asimismo, la activista dijo que continúan analizando las acciones legales a proceder por el uso de su nombre.

Explicó que se están asesorando para proceder en el ámbito penal o civil, según sea el caso, ya que se trata de una situación que no se había presentado pero que no se puede dejar pasar, ya que no es posible que personas que pertenecen al gobierno del estado se pongan la camisa de la colectiva para fingir que hay apoyo de parte del grupo feminista en favor de la candidata oficial.

“Realmente esto no nos había ocurrido, no tememos precedente de realmente lo que tenemos que hacer, sin embargo, hay muchas personas que se nos han acercado para darnos su opinión para saber cuáles pueden ser las rutas. Estamos analizando para poder hacer buen uso de nuestros derecho y que haya consecuencias, porque o es posible que con una facilidad personas que pertenecen al gobierno del estado se pongan una camisa con nuestros nombres fungiendo que les estamos brindando apoyo a un partido político o a una candidata cuando hemos sido bastante cuidadosas para mantenernos neutrales”, expresó.

Algunas vestían una playera blanca con la leyenda "Alto a la violencia política de género #TodasSomosRocío" | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mencionó que entre las acciones que se podrían ejercer, sería acreditar que las integrantes del colectivo son las dueñas del nombre Brujas del Mar y que no se autorizó ninguna acción.

“Se está pensando tal vez en violencia digital por parte del OPLE ,porque quieran o no esto nos vulnera, fue una situación que me pone nerviosa porque no sé cuál es el mensaje de meternos en esta situación y ya por la vía penal quizá un tema de daños menores es lo que estamos explorando ahorita”, argumentó.