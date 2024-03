“Veracruz en el abandono”, Dante Delgado habla de la vieja política

Boca del Río, Ver.- Veracruz, es un estado que lo tiene todo y su gente casi nada, consideró Dante Delgado Morales, candidato por Movimiento Ciudadano al Senado de la República.

¿Qué dijo el candidato de Movimiento Ciudadano en su discurso?

El abanderado por Movimiento Ciudadano, criticó que los que le fallaron a Veracruz por muchos años, se presenten en las elecciones, presumiendo que ahora lo van arreglar.

¿Ya te uniste a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Antes que ser candidatos, somos una gran familia. Esa familia que ve a Veracruz en el abandono. Un estado que lo tiene todo y su gente casi nada. Una clase de la vieja política, que se quedó sin pretexto para transformar Veracruz, lo tuvieron todo y no hicieron nada”.

Elecciones 2024 "Veracruz necesita un buen gobierno": Hipólito Deschamps critica a candidatos de oposición

Condena que esa misma clase de vieja política siga aferrada a seguir lucrando con el estado y su gente, “seguir vendiendo sueños que ellos mismos saben que no los van a hacer realidad ni los quieren hacer realidad”.

Agradeció a quienes aceptaron la invitación que les hizo la Comisión Operativa Estatal con el beneplácito de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, pues este partido se dio a la tarea de elegir gente valiente con visión de futuro y grandeza, que está dispuesta a empujar de abajo hacia arriba el proyecto que habrá de conformar a Veracruz.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Ante esa tragedia que vive Veracruz, quiero felicitar a cada de ustedes que han tomado la decisión de poner de pie de dar la cara por un estado al que aman. Que no pretenden entregar el futuro de las nuevas generaciones para que se burlen de Veracruz”.

“Y esta familia apenas comienza, esta integración de caras frescas, de gente nueva que nos une el amor y las ganas por servir a Veracruz, nos vamos a enfrentar una batalla y la batalla será contra el dinero y la avaricia”, advirtió.

Puedes ver más: OPLE tiene como plazo máximo el 26 de marzo para aprobar candidaturas a la gubernatura

Es por ello que llamó a la unidad para empezar a construir el nuevo proyecto para Veracruz, “y aquí en la capacitación vimos cómo somos un grupo de locos, ilusionados y soñadores pero estoy seguro que es lo que merece Veracruz”.

“Merece un grupo de personas entregadas a servirle a Veracruz, y yo pregunto ¿Están dispuestos?, ¿se comprometen", cuestionó a los candidatos a la diputación local y a la gubernatura, previo a que tomaron protesta.

Condena que esa misma clase de vieja política siga aferrada a seguir lucrando con el estado y su gente | Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

Al tiempo que les advirtió que el compromiso no será fácil, pues van a tener que salir a la calle y luchar contra las adversidades e invitar a cada una de las personas y convencerlas de que representan la verdadera opción.

“En mi recorrer en estos días de campaña he visto como a los priistas les da vergüenza ser priistas. A los panistas les da vergüenza ser panistas, los que votaron algún día por Morena les da vergüenza su gobierno. Caminan por la calle viendo el piso, no tienen esperanzas ni ilusión, les robaron los sueños, les están robando el alma”.

“Y ante eso, nosotros somos esa luz que aparece en sus vidas y yo de manera personal he saludado a bastantes ciudadanos, donde me dicen me han fallado todos y yo les he extendido la mano y les digo yo no te he fallado, se quedan viendo, meditan unos segundos y me dicen voy a votar por ti, pero no me vayas a fallar y eso es lo que tenemos en Movimiento Ciudadano”, indicó.

No dejes de leer: Presenta MC solicitud de registro como candidato para Hipólito Deschamps

El aspirante a la Senaduría les recordó así a los candidatos que representan el relevo de las generaciones en la política estatal y que por ello deberán asumir ese compromiso.

“Caras nuevas, compromisos nuevos, amor por un Veracruz y vamos a darlo todo, pero se necesita de esta familia, unida y que nos multipliquemos. Aquí haremos un grupo lo suficientemente grande como para multiplicarnos y lograr la victoria, pero necesitamos ese compromiso para defender Veracruz con todos”.