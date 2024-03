"Veracruz necesita un buen gobierno": Hipólito Deschamps critica a candidatos de oposición

Boca del Río , Ver.- En un evento que se llevó a cabo en un conocido hotel de la ciudad de Boca del Río, Hipólito Deschamps Espino Barros, fue presentado oficialmente como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz.

Durante su discurso, el abanderado del partido naranja criticó fuertemente a los candidatos de las alianzas que encabeza Morena y los partidos opositores, afirmando que en ambos casos han encabezado gobiernos que han quedado a deber a los veracruzanos.

"Los gobiernos que han estado se han concentrado más en robar, como es el caso de Duarte; el dejar herederos en los cargos, a sus hijos, como es el caso de Miguel Ángel Yunes; o en usar el poder para sus venganzas, complejos y resentimientos personales, como es el caso del actual gobernador Cuitláhuac", afirmó.

De acuerdo al abanderado por MC, no habido un gobernador en las últimas tres administraciones, que se dedique en cuerpo y alma a darle a los veracruzanos las herramientas a los veracruzanos para salir de la pobreza, sino todo lo contrario los dejan más pobres a su paso.

“Lo veracruzanos no necesitan que ningún matraquero de la política los saque de la pobreza, eso ellos solo lo pueden hacer, pero para eso se necesita que haya inversiones y empresas nuevas a donde puedan ir a trabajar”.

Hipólito Deschamps señaló que se requiere de un gobierno distinto, que se preocupe realmente de las necesidades de la población, pues los veracruzanos pueden salir de la pobreza por sí mismos, si los gobiernos cumplen con sus verdaderas encomiendas.

El candidato por MC puso el ejemplo de Nuevo León, en donde el gobierno estatal encabezado por el partido naranja ha sabido hacer llegar las inversiones, lo que en Veracruz no se ha hecho.

“Hay que seguir el ejemplo de Nuevo León que llega inversiones de todas partes del mundo, Veracruz necesita un gobernador, que visite absolutamente todas las empresas del mundo para promocionar al Estado”, dijo.

Afirmó que Veracruz tiene mucho potencial para detonar su desarrollo económico | Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

En ese tenor, afirmó que Veracruz tiene mucho potencial para detonar su desarrollo económico, pues tiene todos los recursos naturales, como: agua, territorio, clima y gente trabajadora.

“Eso es lo que tenemos que hacer, para que quienes ganen 200 pesos diarios, puedan tener 500 y quien ya gana los 500, ahora gane mil, ese debe ser el objetivo que todos crezcamos juntos”.

Sin embargo, eso no se va a lograr, sí se da continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación o regresa el PRI, pues ambos casos tuvieron la oportunidad y los veracruzanos no recibieron beneficios directos.

“¿Que es lo que hoy ofrece la oposición?, Pepe Yunes de gobernador, Miguel Ángel Yunes al Senado, de su suplente su mismo padre, Fernando Yunes de la uno a la Pluri; y por último Héctor Yunes a la Pluri”.

“Yo me pregunto que no hay nadie en la oposición que se apellide Sánchez, Domínguez, Pérez, González, Rodríguez y los pocos candidatos que no se apellidan Yunes son empleados de ellos”.

“Y cuando les pregunto qué beneficio directo les ha dado a sus familias, a sus negocios, los gobiernos de Cuitláhuac y el clan Yunes, la respuesta es igual de clara, ninguno”, expresó.

Es por ello que, insistió que Veracruz necesita levantarse y sacudirse de la vieja política que lo ha gobernado, y que hoy tiene a cinco millones de veracruzanos condenados a la pobreza.

“Veracruz necesita un buen gobierno y por eso Veracruz cuenta conmigo. Un veracruzano que conoce Veracruz, un veracruzano con experiencia, un veracruzano de familia, un veracruzano que gobernó y conoce los problemas del pueblo, un veracruzano que es el lugar de hablar y prometer, escucha”, finalizó.