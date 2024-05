Es la oportunidad de sacar adelante al país y a Veracruz: empresarios piden salir a votar

Votar no simplemente es una obligación para todos los veracruzanos, es la oportunidad de elegir la mejor opción política, la que considera podrá tomar las mejores decisiones para sacar adelante al país y a Veracruz para alcanzar un verdadero crecimiento económico, exponen empresarios líderes del sector.

Expresan que el 2 de junio será una jornada electoral histórica a la que nadie debe faltar. Hay una responsabilidad social, pero también personal, dado que es la oportunidad de incidir para transformar el rumbo del país y estado con la participación de cada uno de los electores veracruzanos.

Piden a los jóvenes salir a votar

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz, remarca que es vital que todos los veracruzanos salgan a votar porque definirá el rumbo del país, y a partir del sufragio de cada uno, se logre sacar adelante al mejor proyecto para lograr un crecimiento para los siguientes años.

Expone que este organismo ha trabajado para que las empresas sean democráticamente responsables y así ayudar para que toda la ciudadanía ejerza su derecho al voto este dos de junio. Lo importante es que haya una alta participación entre los jóvenes, porque son los que menos acuden.

Es importante para Veracruz

Sobre el tema, Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, indicó que hay que reflexionar sobre al alto costo económico que tiene un voto en México, por lo que hay que hacerlo valer, pero lo más importante es que sin importar tu edad es vital que se participe para elegir el tipo de políticas se apliquen en los próximos años.

Aunque no gane, por quien votemos, es importante la participación, porque llevarán a tener un mejor trabajo y servicios como salud y educación o lo contrario. Por lo que es importante emitir un sufragio razonado, “para después no lamentarnos de que no acudimos y lo que se viene no es lo mejor. Si no se vota no se podrá uno quejar después de las decisiones que desde el gobierno se tomen", dijo.

Hay que acudir a las urnas

Rafael Fentanes Hernández, presidente nacional de la Federación de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), dijo que es importante acudir a votar porque es una obligación ciudadana, pero más vital es porque es el momento en que se decide el futuro del país respecto al gobierno que se tendrá en el próximo sexenio. “Es algo que hay que celebrar, festejar y cumplir”.

Todos los mayores de 18 años “tenemos la obligación de salir a votar para ejercer un derecho y decidir el futuro del país y de Veracruz, porque de ello dependerá quién será presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, senadores y diputados federales y locales”.

Para los veracruzanos será un gran evento, tal vez, el más importante en lo que va de este siglo, concluyó.

Los jóvenes son prioridad

Juan Carlos Díaz Morante, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), resaltó que en esta organización a nivel nacional han impulsado el voto, por lo que esperan un 70 por ciento de afluencia electoral. Están empeñados en incentivar la participación pero también a exigir a quienes ganen que den resultados.

Uno de sus objetivos más fuertes es lograr que la mayoría de los jóvenes salgan a cumplir con votar, “porque en la pasada elección solo lo hizo uno de cada dos”.

También apoyarán a vigilar las elecciones, porque socios dedicarán un día a México y participarán para lograr una mayor acción este 2 de junio en que México y Veracruz, buscarán un rumbo más certero para crecer en materia económica.

Salir a votar, no importan los colores

El presidente de la delegación Veracruz Centro de la Cámara Mexicana de Industriales de la Construcción (CMIC), precisa que es vital ejercer el derecho al voto el próximo 2 de junio, es un deber y obligación en esta elección que es muy grande y donde se elegirán entre otras cosas el rumbo del país.

Es muy importante porque en 9 entidades federativas se elegirá gobernador, como es el caso de Veracruz, además de senadores y diputados locales y federales, además del o la presidenta del país.

Para los veracruzanos es vital salir a sufragar y se tiene que ver más que como un derecho como una obligación y deber social y cívico que hay que cumplir cabalmente. “Por eso hay que motivar a amigos, familiares y trabajadores y por eso la CMIC realiza una campaña de exhorto al voto en la que no importan los colores sino los valores”.

Analizar las propuestas antes de votar

Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Xalapa, exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas porque es una forma de participar en la vida pública a partir de analizar las propuestas a nivel local y nacional.

“Eso incidirá en poder ver al México que todos queremos, en donde no estemos divididos y en el que a partir de las decisiones colectivas se pueda tener un mejor futuro”.

Llamó a respetar a quienes no piensan igual que uno, porque para eso es el voto para decidir por una elección personal. Entonces el llamamiento es que todos participen el dos de junio y que se haga eligiendo a la mejor opción para Xalapa, Veracruz y México. “Eso solo lo decidirá la ciudadanía”.