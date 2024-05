Elecciones del 2 de junio: pasos para saber cómo votar y marcar la boleta correctamente

Este 2 de junio se llevarán a cabo elecciones concurrentes en Veracruz, ya que la ciudadanía podrá participar en la elección de la presidencia de la República, la gubernatura, senadurías, diputaciones federales y locales.

¿Qué pide el OPLE y el INE a la población?

Este proceso es organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Junta Local del INE, desde donde se pide a la ciudadanía conocer las propuestas de las candidaturas, identificar a las personas que son postuladas, así como las coaliciones o partidos políticos que representan.

¿Cuántos veracruzanos votarán el 2 de junio del 2024?

La Lista Nominal es de 6 millones 080 mil 509 ciudadanos, los cuales podrán emitir su voto en 10 mil 985 casillas, distribuidas en todo el estado.

¿Cuántas boletas me darán el 2 de junio para votar en las casillas?

Al salir a votar usted recibirá cinco boletas:

Tres boletas para lo federal: presidencia, senadurías y diputaciones federales

Dos para lo local: gubernatura y diputaciones locales

Cada una de las boletas contendrá los nombres de las candidaturas que buscan un cargo de elección popular.

¿Cuáles son las coaliciones para los cargos federales y locales?

Para los cargos federales se cuenta con las coaliciones: "Fuerza y Corazón por México" (PRI-PAN-PRD), y "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM).

En lo local se registraron las coaliciones "Fuerza y Corazón por Veracruz" (PRI-PAN-PRD) y "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz" (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz). Ésta última alianza sólo aplica para la gubernatura, pues en el caso de las diputaciones locales el partido político "Fuerza por México Veracruz" va en unitario.

Tanto para lo federal como para lo local Movimiento Ciudadano irá a la contienda solo.

La Lista Nominal es de 6 millones 080 mil 509 ciudadanos, los cuales podrán emitir su voto en 10 mil 985 casillas, distribuidas en todo el estado| Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Qué se hace para votar el 2 de junio?

El día de la jornada electoral se debe llegar a la casilla electoral que corresponde a la sección nominal.

Se deberá entregar la credencial del INE a los funcionarios de las Mesas de Casillas, quienes verificarán que la persona se encuentre inscrita en la Lista Nominal.

Se reciben las boletas electorales para marcar el recuadro del candidato preferido.

Tras ello, las hojas se doblan y se depositan en las urnas correspondientes, las cuales estarán identificadas con el cargo de elección.

Finalmente, le marcarán el dedo pulgar para constatar que se ha votado, y devolverán la credencial de elector.

¿Cómo identificar por quién votar el 2 de junio?

Para poder identificar por quién votar, las personas deben conocer a sus candidatos y saber si representan una coalición o un solo partido político.

Cada boleta electoral contendrá los emblemas de los partidos políticos y los nombres de las candidaturas.

La ciudadanía puede distinguir cuando una candidatura participará en coalición porque su nombre se repetirá por cada partido político que esté coaligado (unido o aliado).

La ciudadanía podrá participar en la elección de la presidencia de la República, la gubernatura, senadurías, diputaciones federales y locales / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En este caso, se puede votar por uno, dos o los tres partidos políticos que se incluyen en la coalición. Por un partido político el voto cuenta por uno solo, en combinación se divide el monto del voto.

Cuando se vota por dos partidos que no están en coalición el voto es nulo.

Además, se puede votar por una candidatura no registrada escribiendo el nombre completo de la persona en el recuadro blanco que aparece en la boleta.

¿Cómo se debe marcar la boleta para que el voto sea válido?

En esta votación se contarán con varias modalidades de voto para ser contabilizado.

Voto para partido político : Es cuando se marca sólo un recuadro del partido político

: Es cuando se marca sólo un recuadro del partido político Voto para coalición : Se realiza cuando se marcan dos o más recuadros de partidos políticos con el nombre del mismo candidato o candidata. Al votar por una coalición se pueden marcar dos o tres recuadros de los partidos políticos coaligados

: Se realiza cuando se marcan dos o más recuadros de partidos políticos con el nombre del mismo candidato o candidata. Al votar por una coalición se pueden marcar dos o tres recuadros de los partidos políticos coaligados Voto para candidatura no registrada: Este voto es cuando se escribe el completo de las candidaturas no registradas

Al salir a votar usted recibirá cinco boletas: tres boletas para lo federal y dos para lo local, como gubernatura y diputaciones locales | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo se puede anular el voto?

Los votos nulos son aquellos en los que no se puede determinar a favor de quién se emitió el voto. Cuando la boleta no tiene marcas (se deja en blanco), cuando se marca toda la boleta y cuando se marcan dos o más recuadros de partidos que no forman coalición.

¿De qué manera se puede votar?

La votación se puede realizar de diferentes formas, preferentemente se tiene que utilizar una cruz; sin embargo, cualquier marca podrá ser válida (una palomita, la frase ganamos, un cuadro, una línea), siempre y cuando se realice dentro del recuadro del partido y la intención del voto sea clara.

