Hipólito Deschamps responde cuestionario #YoTambiénVoto2024; estas son sus respuestas

XALAPA, Ver.- De llegar a ser gobernador de Veracruz, el candidato por Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, se comprometió a tener un trabajo coordinado con organizaciones y asociaciones en favor de personas con discapacidad e incluso hacer grupos de trabajo para atender trastornos como la ataxia.

“Los expertos en la materia son ustedes y en toda mi vida política profesional me he asesorado con las personas que tienen el expertise en la materia (…) vamos a tomar en cuenta grupos sociales como el de ustedes para que se involucren directamente con el gobierno para que nos asesoren porque hoy en día el político tiene que ser muy claro y no sabemos todo”.

¿Cuál es la agenda progresista según Hipólito Deschamps?

Al responder el cuestionario #YoTambiénVoto2024 presentado por Cristina Angycatherin Juárez Arellano, Lucía Borjon López Coterilla y Ana Ruth Ferrer, agregó que para él la verdadera agenda progresista y la mejor política es la laboral, por lo que se debe seguir impulsando una nueva ola de derechos laborales.

“Licencias de paternidad, para personas cuidadoras, por menstruación, derechos de las y los deportistas, de trabajadores de plataformas digitales, seguro al desempleo e inclusión laboral de personas con discapacidad”.

Por ello, dijo que una de sus propuestas es incluir en todas las dependencias públicas módulos de atención ciudadana atendidos por personas con alguna discapacidad.

Para lograrlo, añadió, capacitarán en primer lugar a estas personas para que brinden atención a los ciudadanos, pero también se hará un programa de capacitación al cien por ciento del personal para sensibilizarlos en la atención y el servicio a los ciudadanos con el objetivo de tener un Veracruz de iguales.

“Promoveré el apoyo y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas de personas con discapacidad para que sean proveedores del gobierno. Es muy importante incluirlos en la economía gubernamental de donde han sido totalmente apartados”.

Dijo que las estadísticas permiten ver la dimensión de los problemas y el hecho de que 6 millones de personas vivan en su casa con una persona con discapacidad es prácticamente toda la población de Veracruz.

“No es una minoría, sino todo lo contrario, porque al final cuando tenemos una persona con discapacidad lo vivimos todo; entonces esto sí me gustaría dejarlo claro. En Veracruz todos los días las personas sufren injusticias prácticamente en todos los ámbitos de su vida cotidiana, en el trabajo, en el transporte, en el acceso a los servicios, en su vivienda, en su alimentación, en su relación con las instituciones”.

para él la verdadera agenda progresista y la mejor política es la laboral, por lo que se debe seguir impulsando una nueva ola de derechos laborales

¿Qué es un Veracruz de iguales según el candidato Hipólito Deschamps?

Por lo anterior, subrayó que un Veracruz de iguales debe basarse en el combate a los problemas, violencias e injusticias que sufren todos los días las personas con discapacidad y sus familias. Por ello dijo que propone invertir en todos los aspectos necesarios para que Veracruz sea el estado número uno en movilidad para personas con discapacidad.

“Esto lo vemos en muchas partes del mundo. Aquí lamentablemente no hemos visto una iniciativa integral para que esto suceda y no solo es en obras; vamos a promover leyes para que toda la construcción tengo accesos, rampas, baños, señalética, que las dependencias de gobierno tengan horario de atención especial, trabajar con los jóvenes e incentivarlos para que realicen proyectos que beneficien a personas con discapacidad, desde desarrollar prótesis hasta implementar sistemas que permitan su incorporación a la industria, el comercio y tengan acceso a una vida laboral activa”.

Agregó que su gobierno se sumará a la propuesta federal de su candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, para implementar el sistema nacional de cuidados que dignifique y remunere la labor de cuidados y reconozca los derechos de las personas usuarias para que haya equidad en el cuidado ya seas hombre o mujer.

Dijo que una de sus propuestas es incluir en todas las dependencias públicas módulos de atención ciudadana atendidos por personas con alguna discapacidad.

“Con el sistema nacional de cuidados, vamos a certificar a personas cuidadoras principales para que tengan los conocimientos necesarios, porque en muchas ocasiones son los propios familiares que atienden a estas personas con discapacidad o adultos mayores y buscaré que tengan los apoyos necesarios, ya que la mayoría deja de trabajar para cuidar a su familiar”.

Dijo que si él fuera cuidador de una persona con discapacidad le gustaría que le apoyaran con un programa de apoyo integral en el que haya opciones para que su familiar sea atendido mientras él trabaja.

“O bien que me den capacitación y accesorios para el cuidado de mi familiar y si es necesario tener apoyo económico en los casos en que la situación impide que cumpla con una jornada de trabajo. La accesibilidad es la llave de todos los derechos como el acceso a la salud, educación, trabajo y justicia. Se necesita transporte accesible, por ejemplo, accesibilidad física en las calles con rampas que no sean peligrosas, señalética, guías podotáctiles, etcétera. También accesibilidad a la información con recuadros, con intérpretes certificados en lengua de señas mexicanas, formatos como macrotipos, braille, lectura fácil y páginas web accesibles”.

¿Qué dijo Hipólito Deschamps sobre la ataxia en Veracruz?

Sobre la ataxia, dijo que aunque desconocía esta crisis de ser el elegido por los veracruzanos crearía una fuerza de tarea donde estuviera integrada la sociedad civil para poder investigar ese asunto en particular. “Hacer grupos de trabajo si así me lo permiten para de llegar al gobierno poder atender la situación de manera puntual”.

Asimismo sobre las enfermedades que juntas o por separado pueden provocar discapacidades: sobrepeso, obesidad y diabetes, dijo que se debe trabajar en la prevención, tener programas de alimentación y nutrición desde las escuelas y no solo para los alumnos, sino también para los padres de familia. Sumado a ello, expuso, se debe trabajar en la actividad física desde las escuelas y fortalecer dentro de la Secretaría de Salud estas enfermedades, así como concientizar a la población dado que estos padecimientos se pueden prevenir mucho más que otras.

Más respuestas del candidato Hipólito Deschamps

Al pedirle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha las siguientes palabras respondió:

Discapacidad, hay que atacarla; Capacitismo, no sé el significado de capacitismo; Cadena de accesibilidad, no; Porno Inspiracional, por lo que me imagino, también es algo que se tiene que atacar, creo saber qué es… ¿se refieren al tema de pornografía?; y cuando escuchó Neurodivergencia, Diversidad funcional, Desinstitucionalización, Sobrecarga sensorial, Stimming y Mutismo selectivo no respondió.

Al pedirle que eligiera uno de los dos o ninguno contestó: ¿Lenguaje o Lengua de Señas? Lengua de señas; ¿Discapacitados o Capacidades diferentes? Capacidades diferentes; ¿Asistencialismo o Asistencia? Asistencia. ¿Retrasados mentales o enfermos mentales? Yo digo que ninguna.

Dijo que si él fuera cuidador de una persona con discapacidad le gustaría que le apoyaran con un programa de apoyo integral

¿Enanito o talla baja? Yo creo que también ninguna; ¿Invidente o ciego? Invidente. ¿Débil visual o baja visión? Baja visión. ¿Neurodivergente o paciente psiquiátrico? Paciente psiquiátrico. ¿Sordomudo o sordo? Pues es que son cosas diferentes, ¿no? ¿Angelitos o personas especiales? No sé, creo que ninguno de los dos.

Finalmente, ante la pregunta "Si aparece la discapacidad en tu vida, ¿qué harías?", contestó: “Lo primero que haría yo creo que sería pedir el apoyo de mi familia; creo que la familia es lo más importante y ver cómo podemos vivir con ella, como familia”.

¿Qué es y de qué trata el proyecto #YoTambiénVoto2024?

#YoTambiénVoto2024, es una iniciativa del portal Yo También, dirigido por la periodista Katia D’Artigues, que busca realizar información accesible e inclusiva para que las personas con discapacidad puedan seguir fácilmente, más en estas elecciones.

#YoTambiénVoto2024, iniciativa de la periodista Katia D'Artigues, en colaboración con Diario de Xalapa

El cuestionario para esta entrevista fue hecha por organizaciones que trabajan en Veracruz: Enseñas, Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz, Integra, Neurodiversidad y Autismo, Soy Tu Reflejo, Red de Cuidadoras de Veracruz, Trascendiendo Juntos y Trotamundos sin Límites, además de estudiantes con discapacidad de la Universidad Veracruzana.

Con este mismo ejercicio se busca entrevistar también a la candidata a la gubernatura de Veracruz de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García y al aspirante de la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla.

