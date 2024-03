INE Xalapa empezará a recibir material electoral para elecciones del 2 de junio

El 9 de mayo próximo el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional deberá custodiar y entregar el material electoral en el Consejo Distrital Xalapa 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer el presidente de este consejo, Bulmaro Cruz Hernández.

“El 9 de mayo recibiremos los materiales electorales custodiado por el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional y será resguardado en la bodega electoral destinada exclusivamente para esta actividad”.

¿Cuáles son los primeros materiales electorales que recibirá el INE?

Dijo que el INE recibe dos tipos de envíos uno custodiado y otro no custodiado. Este viernes el Consejo recibirá material el primero que incluye urnas, mamparas, carteles y mantas de identificación y expuso que al no contener emblemas de partidos políticos no requieren la custodia por parte de fuerzas federales.

“Consiste básicamente en documentación y material que no tiene emblema de los partidos políticos. Estamos hablando de urnas, mamparas, carteles mantas de identificación de casillas y en general material de oficina que se van a utilizar en las casillas”, dijo.

Agregó que el material al no tener emblema de los partidos políticos se resguarda en la bodega de materiales electorales.

Refirió que el material se recibe y se contabiliza para verificar que llegue completo y se distribuya en función del número de casillas.

“Todo este material se distribuye en función del número de casillas y que días previos estaríamos nosotros entregando a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla”.

En el distrito se instalarán 665 casillas en Xalapa, de esas 268 son casillas básicas, 378 contiguas, 14 casillas extraordinarias y cinco casillas especiales que serán instaladas en su mayoría en espacios públicos como escuelas o parques.

En este distrito se cuentan con 394 mil ciudadanos que integran la lista nominal; sin embargo, dijo que hay 202 credenciales que no fueron recogidas por sus dueños y por tanto no podrán votar.





“Los 494 mil ciudadanos y ciudadanas residentes aquí en Xalapa vamos a garantizarles su derecho a votar, ya que cerca de su domicilio les vamos a instalar una casilla ya sea básica, extraordinaria, contigua o especial”, abundó.