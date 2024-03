Apoyo a jóvenes, seguridad y desarrollo económico, principales propuestas de Erika Blix Portilla

Enfocada en las necesidades de la población, Erika Monserrat Blix Portilla, candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el Distrito de Xalapa, tiene entre sus propuestas atender las áreas de la educación, seguridad, salud y el desarrollo económico.

La representante del partido naranja, quien busca llegar a la Cámara federal, aseguró que se encuentra recogiendo las opiniones de la población para lograr establecer acciones que permitan el desarrollo completo de Xalapa.

En entrevista para Diario de Xalapa indicó que uno de sus principales objetivos es apoyar a los jóvenes, ya que se trata de un sector que no ha recibido la atención que requiere. “Se tiene que analizar y revisar cómo se están ejerciendo los presupuestos, los jóvenes pasan por situaciones difíciles y a veces les toca tomar decisiones que no quieren, yo empecé una carrera y por circunstancias diferentes tuve que trabajar, entonces llegó el momento en el que decidí dejar de estudiar para trabajar”, dijo.

¿Cómo apoyaría a jóvenes de Veracruz?

Ante ello, planteó la posibilidad de implementar transportes escolares gratuitos que lleguen a las colonias o congregaciones de la capital veracruzana, los cuales les permitan a los estudiantes llegar a las escuelas.

“Algunos de los jóvenes con los que he tenido la oportunidad de hablar me dicen: ya no me importa tener dinero para las copias, lo que necesito es tener lo suficiente para pagar el transporte y llegar a mi escuela. Se trata de un tema complejo que puede tener una solución”, expuso.

Puntualizó que los jóvenes son quienes tienen el futuro en sus manos, por lo que merecen tener mayores oportunidades de desarrollo, no sólo académico, sino económico.

“Sabemos que existen programas dedicados a los jóvenes, pero también sabemos que no es lo que se requiere para que puedan lograr un desarrollo completo, hay muchos jóvenes que buscan obtener recursos vendiendo productos, ofreciendo sus servicios y es ahí a donde tenemos que voltear, a donde tenemos que lograr el impulso que han estado esperando”, opinó.

¿Qué opina sobre la seguridad?

Dentro de su plan de propuestas se encuentra atender de manera inmediata el tema de la seguridad, misma que, comentó, requiere una reestructura.

Manifestó que en la recolección de información y opiniones en las diferentes colonias de la capital veracruzana ha identificado que la inseguridad ya no es la única “preocupación de la población”, sino que actualmente “tienen temor del actuar de quienes deben cuidarlos”.

“En este momento están más preocupadas por las personas que resguardan la seguridad que de aquellas que puedan cometer algún delito, no se sienten seguras, empezamos a ver y estamos trabajando con expertos para atender este tema”, expresó.

Derivado de lo anterior, planteó la implementación de un número de emergencia de atención inmediata en el que se realicen los reportes de violaciones de los elementos de seguridad.

“Tenemos la intención de crear un número de atención inmediata para abusos de autoridad porque es un tema que está sucediendo y que preocupa mucho, se requiere una línea de atención inmediata para esta ciudad”, comentó.

El tema de la salud

En lo correspondiente al tema de salud, la candidata indicó que se deben rescatar acciones para garantizar que las personas tengan acceso a los servicios y se cuente con medicamentos.

“Es otro de los temas más preocupantes para la población, pero todo recae en los programas y lo que se está haciendo con los recursos porque no está alcanzando o se está destinando de manera diferente, debemos contar con el panorama completo para poder generar las soluciones que se requieren”, expresó.

Refirió que en muchos casos las familias no pueden tener la atención que merecen porque los servicios de salud gratuitos no cuentan con medicamentos o espacios suficientes. “El servicio que se da es lamentable, por ello es necesario lograr la asignación de recursos suficientes para que puedan atenderse en los espacios públicos y no tengan el temor de acudir y no encontrar los medicamentos o los especialistas”, comentó.

Revisión de presupuesto y programas

Una de las propuestas de la candidata es revisar a fondo el uso de los recursos públicos y los programas sociales, mismos que, aseguró, se han “mal utilizado”.

Para ello, comentó, se cuenta con la colaboración directa de especialistas, quienes analizan las necesidades de la población para generar propuestas. “Yo soy una ciudadana igual que todos los Xalapeños, no soy lo mismo, soy algo diferente, soy alguien que ha pasado por situaciones complicadas, que tiene la intención de generar propuestas claras y reales para lograr el desarrollo de la ciudad”, dijo.

Uno de los ejemplos que presentó al respecto fue la falta de apoyos a las micro y pequeñas empresas de la capital veracruzana. “No hay programas que ayuden de manera real a los micro o pequeños comercios, se tiene que buscar la manera de lograr el desarrollo, pero todo eso se hace con análisis, con propuestas, con programas”, expresó.

Como empresaria local reconoció que las autoridades no impulsan el crecimiento de los comercios que generan la mayor cantidad de empleos.

¿Por qué decidió participar en la contienda?

La originaria de Xalapa decidió ser candidata a la diputación desde el área ciudadana, la cual, dijo, merece tener oportunidades en los cargos de elección popular.

“Yo no soy política, es la primera vez que me meto en un tema de este tipo como tal, pero tenemos una trayectoria como ciudadana y tenemos el objetivo de lograr el desarrollo de Xalapa, con este proyecto he aprendido a escuchar las necesidades de las personas, lo que les preocupa y lo que quieren lograr para la ciudad”, expresó.

En defensa del partido que le dio la oportunidad de ser candidata, aseveró que se trata de un movimiento que busca impulsar proyectos de personas que tengan la intención de lograr el desarrollo y el crecimiento del estado desde los diferentes espacios de representación popular.

Sobre las otras dos opciones para Xalapa manifestó que no se ha tomado el tiempo para conocer sus propuestas o las diferentes acciones que están realizando.

“Yo estoy enfocada en recorrer Xalapa, en conocer las opiniones de todos los sectores, en generar propuestas claras y reales, palpables, que se puedan lograr y que lleguen a la población que ya no merece ser engañada, que requiere soluciones a sus problemas”, expuso.

Sobre ello, recordó que la labor de los legisladores es generar leyes, propuestas que permitan una aplicación de normas y el cumplimiento de éstas de parte de las autoridades.

“Muchos proponen, ofrecen y hasta prometen cosas que son imposibles de cumplir, ese tipo de acciones son las que no podemos permitir, por eso es que les pedimos la oportunidad para propuestas reales, ciudadanas y que están basadas en acciones reales”, agregó.

Aseveró que en sus recorridos ha logrado recoger los sentimientos de personas de todas las edades, quienes le señalaron desconocer a las demás propuestas para la diputación por “la falta de acercamiento”.

“Quien me diga que ha recorrido toda la ciudad y que conoce cada una de las problemáticas de Xalapa está mintiendo, nosotros estamos recolectando todas esas opiniones que necesitamos para lograr que la ciudad crezca como todos los Xalapeños y xalapeñas se lo merecen”, dijo.

Finalmente, pidió a la ciudadanía salir a las urnas para evitar el abstencionismo y elegir las mejores opciones para las representaciones en los diferentes espacios locales y federales.