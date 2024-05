Ley Seca representa pérdidas para los negocios de Xalapa, acusan empresarios

Xalapa, Ver.-La llamada "Ley Seca" provoca una disminución en las ventas para los establecimientos con bebidas alcohólicas de alrededor del 60 por ciento.

Empresarios dijeron que se trata de una medida que impacta negativamente al comercio y que debería dejar de ser implementada, pues también se incentiva la compra informal o "clandestina".

¿Por qué empresarios de Xalapa no quieren que se aplique la Ley Seca?

Los líderes de Canaco Carlos Luna Gómez y Coparmex Juan Carlos Díaz Morante dijeron que los días en que se implemente la ley seca, los establecimientos que se dedican a la venta de alcohol tendrán que permanecer cerrados.

Díaz Morante dijo que si bien lo más importante este 2 de junio son las elecciones y que la población salga a votar la ley seca provoca afectaciones a los negocios.

“Más porque sabemos que hay un partido de futbol importante a celebrar el sábado donde muchos de los negocios tienen sobrecupo y la afluencia es muy alta, al no poder vender bebidas alcohólicas sí se tienen afectaciones, hemos tenido reportes que hasta un 60 o 65 por ciento de bajas en las ventas”.

Por ello, refirió que México no está acostumbrado a las medidas prohibitivas por lo que lo que se debería insistir en que la ciudadanía tenga el compromiso de votar independientemente de si asiste o no a los centros nocturnos.

“Además la gente ya prevé esto y no deja de hacer las actividades y tiene reuniones familiares en casa, lo sigue haciendo pero en casa o de forma privada”, añadió.

Por su parte Carlos Luna consideró que las autoridades, antes de tomar esta decisión, deberían tomar en cuenta la estadística que se tiene por situaciones adversas en época electoral por causa de los influjos del alcohol.

“A nivel nacional, en las elecciones que se tuvieron antes de esta, tenemos un porcentaje que no llega ni siquiera al 3 por ciento. Los temas relacionados con el alcohol hacia la jornada electoral no es un tema que sea relevante en ese sentido, por supuestos que sí están afectando al comercio”, dijo.

Asimismo, expuso que en otras entidades no se ha emitido ley seca, salvo el día de la elección, por lo que consideró que la población está preparada para poder trascender esa parte.

“Ya no es tan necesaria esta ley, en el sentido estricto de la palabra, derivado también de las estadísticas, además se fomenta el sector informal, al momento de no permitir las compras, la gente sigue comprando en lugares que probablemente no estén regulados”.

El líder empresarial remarcó que los impactos negativos a los negocios van desde el 30 al 50 por ciento, dependiendo del giro de los negocios.