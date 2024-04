Habrá una elección muy competida en Veracruz: Claudio X. González

Xalapa, Ver.-El presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González Guajardo, aseguró que en Veracruz habrá una elección muy competida y que podría aplicarse el dicho de “caballo que alcanza gana” al considerar que José Yunes Zorrilla podría ganar la elección.

Cuestionado en torno a qué se siente ser el “enemigo público número uno del presidente Andrés Manuel López Obrador” minimizó la situación y consideró que es una necesidad propagandística del mandatario.

Te puede interesar: El 2 de junio podrán votar más de 6 millones de personas en Veracruz

“Yo no pelo mucho eso, esa es una necesidad propagandística del presidente, yo no veo las mañaneras, yo en lo mío que es salvar democracia y libertad y prosperidad para México”, dijo

¿Hay una elección de Estado?

Además, señaló que hay una elección de estado en marcha, pues se están usando los recursos de los mexicanos para hacer campaña.

Elecciones 2024

“Está abusando el presidente, su gabinete, los gobernadores, los presidentes municipales, están usando los recursos de los mexicanos para hacer campaña en lugar de atender la salud, la educación, seguridad, las mujeres, la ecología”.

Reconoció que el proceso electoral es cuesta arriba para la oposición, consideró que se tiene la enjundia, coraje y amor a México para buscar la victoria.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Para el caso de Veracruz, dijo que se ve una contienda competida, en donde el candidato de Fuerza y Corazón por México va creciendo.

Te puede interesar: Gobernador es citado a una audiencia por el OPLE, ¿cuál es el motivo?

“Lo veo muy competido, Pepe viene creciendo, dice el dicho popular caballo que alcanza gana y yo veo a Pepe ganador aquí, afortunadamente y van a tener un gran gobernador”.

Sobre la candidata de Morena, Partido Verde, del Trabajo y Fuerza por México, Rocío Nahle García criticó que esté entre escándalo cada segundo día y dijo que “la han criticado que no es veracruzana, el problema no es que sea zacatecana, el problema es que es inepta y corrupta y Veracruz no quiere un gobernante así, porque ya tiene uno y hay que cambiar”.

Agregó que la candidata tenía una tarea que era hacer una refinería que está a medias, “no ha refinado un solo barril y nos ha salido no sé cuántas veces más cara a cada una de las mexicanas y mexicanos”.