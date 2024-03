Rechaza INE crear protocolo para exponer guerra sucia en redes sociales durante la elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta de Morena de implementar un protocolo para identificar, prevenir y exponer la guerra sucia en redes sociales, a través de la utilización de cuentas falsas tipo bots, en contra de algún candidato o el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del actual proceso electoral.

El protocolo propuesto por Morena --que surgió a raíz de la viralización de los hashtags como #NarcoPresidente, presuntamente financiado desde el extranjero-- planteaba que una vez recibida una denuncia por propaganda calumniosa automatizada en redes sociales, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, lo hiciera del conocimiento del Consejo General del INE y ordenara la instalación de una a Mesa de Análisis y Solución conformada por consejeros.

La mesa de análisis solicitaría a las empresas de redes sociales involucradas un informe detallado en relación con el comportamiento, ubicaciones, patrones y cualquier otra información conducente de las cuentas involucradas que impulsan la presunta guerra sucia, sin embargo, el protocolo fue bateado por los consejeros, quienes advirtieron que el INE no tiene facultad legal para implementarlo.

La consejera Dania Ravel explicó que es facultad del Congreso de la Unión regular estos temas, por lo que el INE no podría suplantar a los legisladores para regular el uso de bots durante las campañas electorales.

“No existe una base legal para que el Instituto Nacional Electoral identifique, analice o estudie el fenómeno de granjas de bots, es un mecanismo que no tenemos regulado, luego pues por eso se nos acusa, si hacemos una cuestión como de esta índole, de que queremos legislar, usurpar el lugar de legisladores. Eso no lo tenemos normado y por lo tanto no podemos constituir una mesa de esta índole”, dijo.

La consejera Claudia Zavala indicó que el INE cuenta con cauces legales para atender denuncias por mal uso de redes sociales en una elección: el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que, dijo, puede ser criticado pero fue el que decidieron los legisladores en la reforma electoral de 2014.

Agregó que la presidencia del INE ha firmado convenios de colaboración con las plataformas de redes sociales para obtener información sobre quienes pagan anuncios de personajes o partidos políticos, por lo que afirmó que el Instituto no está inactivo en el tema.

Morena y el Partido del Trabajo criticaron la decisión del Instituto de no avalar su propuesta.

El tema de la guerra sucia en redes sociales ha sido denunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas ocasiones. En su conferencia de prensa matutina del 21 de febrero acusó que cuentas falsas tipo bots --que dijo fueron pagadas-- impulsaron el hashtag #NarcoPresidente, luego de que los medios estadounidenses ProPublica y The New York Times publicaron reportajes sobre una presunta financiación del narcotráfico a sus campañas electorales.

“Que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias, como esto. Porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen ‘narcopresidente AMLO”, dijo el presidente