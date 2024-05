Turistas decepcionados y molestos en Aquarium de Veracruz; obras impiden recorrido

Veracruz, Ver.- Turistas se retiraron molestos y decepcionados del Aquarium del Puerto de Veracruz al no haber podido apreciar todas las especies que se albergan en el lugar debido a que el inmueble se encuentra en reconstrucción.

¿Por qué se molestaron los turistas en el Aquarium de Veracruz?

Este lunes, turistas que pretendían recorrer las instalaciones del acuario se retiraron molestos porque pagaron 170 pesos de entrada y no pudieron ver todas las especies.

Ana Isabel Covarrubias Vargas originaria de Matamoros, Tamaulipas explicó que aunque tenía las mejores referencias del lugar, se va decepcionada porque las obras que se realizan dentro del inmueble tiene clausurada algunas áreas y no pudo ver todos los animales.

Local "Los delincuentes sufren delirio de persecución": Cuitláhuac García

“Nos vamos muy desilusionadas, según decían que el acuario de Veracruz estaba muy completo, pero desilusionadas porque por el precio que pagamos no tiene nada de atractivo, pagamos 170 pesos cada uno y no está completo, vimos como un cuarto, no hay nada de animales, que según está en reparación que no estaban a la vista del público ni los desfiles, ni las mantarrayas, vimos puros pececitos, lo único que vimos fueron los pingüinos”, externó.

Juan Martínez, otro de los turistas procedentes de Tabasco, mencionó que el recorrido fue muy corto ya que al parecer hay zonas restringidas porque se están haciendo trabajos de remodelación.

“Estuvo incompleto, hay partes que no pudimos acceder, venimos desde Tabasco”, señaló.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

El recorrido es muy corto ya que hay zonas restringidas porque se están haciendo trabajos de remodelación | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Irma Suárez de la Luz de Ciudad Mendoza, comentó que aunque se trataba de su primera visita al acuario no logró ver todos los animales marinos que se promocionan en los medios de información del lugar.

“Era la primera vez que venía, desafortunadamente no logré ver todos los animales por cuestiones de reparación, solo vimos las medusas, los desfiles y las guacamayas”, externó.

¿En qué áreas del Aquarium de Veracruz se están haciendo obras?

De acuerdo con el personal del Aquarium de Veracruz se realizan obras para mejorar la infraestructura del lugar y dar un mejor servicio por lo que el área de medusas, aves y desfiles está restringida y solo hay acceso al estanque de peces, manatíes y pingüinos.

“Nosotros antes de hacer la venta les avisamos, porque si se puede entrar a las instalaciones, están disponibles, ya abrieron una parte y pueden visitar la parte del lugar que está abierta, lo que está cerrado es medusa, aves y delfines”, expuso.

Más información: Niega gobernador señalamientos de mal manejo de Acuario de Veracruz

Costos de entrada para el Aquarium de Veracruz

Cabe hacer referencia que los costos para ingresar al Aquarium es de 170 pesos para los adultos y 110 pesos para niños de 2 a 11 años y adultos mayores presentando su tarjeta del INAPAM.

Para nadar con delfines el costo es de 505 pesos para adultos, y niños de 6 a 11 años 285 pesos, mientras que el encuentro con pingüinos es de 500 pesos niños y adultos.