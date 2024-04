Falso el tema de las propiedades de las que habla Arturo Castagné, dice Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- La candidata a la gubernatura de Veracruz por la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle García, aseveró que desde hace 10 años presenta de manera anual su declaración patrimonial y es pública, con lo que se puede comprobar que es falso que tenga las propiedades que se le adjudican en la denuncia que presentó el empresario Arturo Castagné.

La abanderada morenista afirmó que no es ningún delito rentar una propiedad, como lo hace en El Dorado de Boca del Río, a pesar de que el tema ha sido utilizado por la oposición para dañar su imagen en el marco del proceso electoral.

Del mismo modo, respondió que el recibo de luz que se filtró en redes sobre el servicio en su casa en Coatzacoalcos es de 800 pesos, pero debido a la campaña ni siquiera se encuentra en su domicilio, por lo que el tema es usado de manera mediática.

“Yo desde hace casi 10 años cada año presento mi declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública y estaba avalada por la hoja de percepciones y deducciones del SAT, a quién le interese es pública y puede verlo ahí yo ya puse en la carta cuáles son mis propiedades y yo no creo que sea un delito o algo arrendar o rentar una casa donde uno quiera”, dijo.

En conferencia de prensa con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la candidata de Morena, PT, PVEM y FxMV, señaló que no piensa enfrascarse en los señalamientos en su contra, ya que de su parte no se bajará el nivel de hacer política a los ciudadanos veracruzanos.

En ese sentido, afirmó que no le molesta que la llamen zacatecana por su lugar de origen, ya que al llegar al gobierno acabará con los privilegios que usan ese tipo de discursos de manera clasista y racista.

“A mí no me molesta que me digan si nací en otro estado, porque no tiene nada de malo. Aquí en mi gobierno no va a haber clasismo no va a haber discriminación y no va a haber racismo, de eso me voy a encargar de trabajar todos los días, por ejemplo, más de 2 millones de veracruzanos están fuera de territorio y yo quiero que esos 2 millones donde estén los traten con respeto, así es que voy a empezar a respetar a cada uno”, expresó.

¿Cuándo visitará Claudia Sheinbaum Veracruz?

Finalmente, confirmó la visita de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo en municipios del norte del estado la próxima semana, como parte de una gira de campaña en la región de la Huasteca.

“Sí, así es, viene a Pánuco, va a estar en Tantoyuca, después va a estar en Álamo y en Papantla, en diferentes días porque entra y sale a la Huasteca, tanto de Hidalgo y de San Luis Potosí, ella va a estar varios días aquí, ella va a estar haciendo su gira en todo el país recorriendo los 300 distritos federales electorales”.

En la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Veracruz, estuvieron presentes también las y los candidatos a las diputaciones federales y al Senado de la República.