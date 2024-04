“Las campañas se ganan con votos”: Rocío Nahle responde a José Yunes

La candidata de la coalición Sigamos haciendo historia en Veracruz, Rocío Nahle García, respondió a las acusaciones de la oposición en torno a sus presuntas propiedades al asegurar que ha vivido en Coatzacoalcos en la misma casa desde hace más de 25 años.

¿Por qué respondió esto Rocío Nahle?

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a la gubernatura del Estado, José Francisco Yunes Zorrilla, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República contra Nahle García, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante ello, además de sus mensajes en redes sociales, la representante de los partidos políticos Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz, aprovechó los mítines que llevó a cabo este martes en la zona norte el estado para señalar que la oposición “tiene doble moral”.

Elecciones 2024 Comunidad LGBTQ+ acusa que no fueron tomados en cuenta por partidos para ser candidatos

“Así hacemos la campaña, con la gente, a ras de suelo, con propuestas, con trabajo, con acciones para favorecer a todos los sectores, no somos iguales, les queremos recordar que las campañas se ganan con votos y se ganan aquí en Veracruz, no haciendo declaraciones en otros lugares”, expuso.

En su primer evento de este martes, realizado en Tamiahua, indicó que en Veracruz están delimitados los dos proyectos, el de la coalición que representa y la que está basada en “ataques y descalificaciones sin propuestas”.

Acompañada de las dirigencias de los partidos políticos, así como de los candidatos a la senaduría Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Claudia Tello Espinosa, mencionó que la oposición sabe que no va a ganar, por ello busca el “ataque como estrategia de campaña”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Rocío Nahle García respondió a las acusaciones de la oposición en torno a sus presuntas propiedades | Foto: Cortesía / Equipo de prensa de Rocío Nahle

Desde Naranjos, segundo municipio que recorrió en su tercer día de campaña, aseveró que con su trabajo ha brindado resultados claros y palpables.

“Que quede una cosa bien clara, desde hace nueve años, cuando fui diputada federal, hice mi declaración patrimonial, siempre he sido transparente y apegada a la ley, he vivido por más de 25 años en la misma casa con mi esposo y mis hijas, Coatzacoalcos es mi hogar, yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

Puedes volver a leer: “Quiero ser gobernador de Veracruz para ser propios los sueños de la juventud”: José Yunes

Ante cientos de personas que acudieron a escuchar sus propuestas de trabajo, manifestó que continuará trabajando para lograr que la transformación continúe en Veracruz.

Al recordar los apoyos que se brindan a diferentes sectores de la población, la candidata señaló que la oposición siempre estuvo en contra de los programas generados a nivel federal.

Manifestó que continuará trabajando para lograr que la transformación continúe en Veracruz | Foto: Cortesía / Equipo de prensa de Rocío Nahle

“Lo decimos claro porque así es, ellos tuvieron la oportunidad de apoyar los proyectos y no lo hicieron, siempre estuvieron en contra, ahora dicen lo contrario, pero ellos siempre han buscado el beneficio propio, no están interesados en lograr el desarrollo del país y mucho menos del estado. Se debe elevar ese nivel de hacer política, no bajo injurias y difamaciones, una elección se gana con la confianza de la gente, del pueblo que te ve caminar y trabajar, eso es lo que hacemos nosotros”, agregó.