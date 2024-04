Ya hay convocatoria para los debates de candidatos a la gubernatura

La Comisión Temporal de Debates del Organismo Público Local Electoral (OPLE) hizo pública la convocatoria para que las tres candidaturas para la gubernatura participen en los dos debates que se desarrollarán en el marco del actual proceso electoral.

En ambos debates deberán participar la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García; el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla; y el candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros.

El organismo local realizará la notificación a las representaciones que los partidos políticos tienen en el Consejo General y a partir de ello cuentan con tres días hábiles para entregar un escrito de aceptación para participar en los debates.

El documento debe incluir el nombre completo de la persona debatiente, así como el partido político o coalición por el que se postula.

Además, debe estar signado por quien pretende debatir y presentarse ante el Comité correspondiente, además de la propuesta del tema o temas a debatir, los cuales deberán apegarse a los términos de la convocatoria.

Desde la aprobación de los debates, a propuesta de la Comisión, se determinó que todos los aspirantes deben asistir a esta actividad, a fin de asegurar el ejercicio libre e informado de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.

No obstante, en el acuerdo establecido para los debates no se contempla ninguna sanción para la persona que decida no presentarse.

¿Cuándo se realizarán los debates de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz?

De acuerdo al calendario electoral, los debates entre los aspirantes a ocupar la gubernatura se desarrollarán el 27 de abril en el Museo Antropología de Xalapa y el 12 de mayo en el Centro de Convenciones World Trade Center en Boca del Río. En ambos casos este ejercicio será a las 18:00 horas.

Los temas que se podrán debatir son: Política, Gobierno y Cultura Democrática; Economía y Empleo; Seguridad y Justicia; Desarrollo Social y Sustentable; Educación y Cultura; Servicios Públicos; Derechos Humanos; Atención a grupos en situación de vulnerabilidad; Combate a la corrupción; Igualdad sustantiva de género; Atención a comunidades históricamente rezagadas; y Política migratoria.

¿Dónde se podrá observar?

Para el desarrollo de esta actividad, que será transmitida mediante las redes sociales y canales oficiales del OPLE, se elegirán tres temas que serán sorteados al igual que el orden de participación de los candidatos.

Los debates entre los aspirantes a ocupar la gubernatura se desarrollarán el 27 de abril en el Museo Antropología de Xalapa | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Cada debatiente dispondrá de cuatro minutos para responder las preguntas de los moderadores y tendrán una oportunidad de réplica y contrarréplica de hasta un minuto cada una.

El debate de Xalapa estará a cargo de los periodistas Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez y Eirinet Gómez López, como propietarios; y Mitzi Cordero Contreras y Yamiri Rodríguez Madrid, como suplentes.

El debate de Boca del Río será dirigido por Javier Solórzano Zínzer y Mitzi Cordero Contreras como propietarios; y Eirinet Gómez López y Yamiri Rodríguez Madrid como suplentes.