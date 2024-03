Autonomía de universidades está en riesgo: Sara Ladrón de Guevara

La candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Sara Ladrón de Guevara González señaló que la autonomía de todas las universidades públicas del país está en riesgo, ya que la actual administración ha mostrado desdén para todos los organismos autónomos.

En conferencia de prensa, la exrectora aseveró que los académicos han observado que la autonomía de las universidades está en riesgo en todo el país, derivado de las "malas decisiones gubernamentales".

“Está en riesgo la autonomía de todas las universidades autónomas de este país. En este momento son miembro de la junta de gobierno de la Universidad Autónoma de Occidente y estamos sufriendo un embate del gobierno del estado de Sinaloa, morenista, brutal, están modificando la ley orgánica, ya va a desaparecer la Junta de Gobierno”, expuso.

Puntualizó que la Universidad Autónoma de Sinaloa se amparó contra estas medidas, ya que "está muy claro que a Morena no le gustan las autonomías".

Cuestionada sobre la autonomía presupuestaria, recordó que durante su gestión al frente de la Universidad Veracruzana se luchó por la reforma constitucional del Estado, misma que le brindó autonomía presupuestaria, la cual sigue que no se ha cumplido.

Ladrón de Guevara González aseveró que la autonomía presupuestaría significa la verdadera autonomía, "porque no dependes de la simpatía del gobernador en turno para que se cumpla el presupuesto".

“Lamentablemente no se cumplió en 2023, el compromiso y tampoco en 2024 que es ley. Lamentablemente los gobiernos actuales creen que la ley no es ley, que pueden no cumplirla", expresó.

La aspirante en la segunda fórmula al senado de la Republica representa los partidos políticos PRD, PRI y PAN | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aseveró que en varias ocasiones se ha posicionada por la autonomía de la máxima casa de estudios de Veracruz, ya que es una de las que tiene mayor importancia en el país.

"Yo me he posicionado con relación a la autonomía presupuestaria de la UV porque no se cumplió y es ley, no es que les guste o no, lo tienen que cumplir tanto el Ejecutivo como el Legislativo”, expresó.

Por otra parte, la aspirante en la segunda fórmula al senado de la Republica representa de los partidos políticos PRD, PRI y PAN, consideró necesario defender desde la ciudadanía a los organismos autónomos del país.