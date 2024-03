"Esperaré instrucciones", vocal del INE evita responder a señalamientos del gobernador

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez evitó entrar en controversia con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, sobre el tema del voto en los penales de Veracruz para quienes se encuentran en prisión preventiva y no han recibido una sentencia.

¿Por qué Josué Cervantes Martínez evitó responder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez?

Cervantes Martínez rechazó ahondar en el tema y dijo que por respeto a la investidura del gobernador no emitiría comentarios al respecto.

Te puede interesar: Gobernador arremete contra vocal ejecutivo del INE por votaciones en penales

“En su momento se expuso la necesidad institucional y por respeto a la investidura del señor gobernador esperaré instrucciones superiores”, expuso al ser cuestionado sobre las declaraciones del gobernador, quien aseguró que no firmará el convenio con el INE.

Elecciones 2024 Abastecimiento de agua para Xalapa, principal objetivo de Américo Zúñiga

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado en la conferencia de prensa que brindó a medios de comunicación ayer martes, donde se lanzó contra el vocal ejecutivo a quien cuestionó: “¿Quiere que voten los jefes de plaza y feminicidas?”.

Además, culpó al representante del INE de querer vulnerar la seguridad de las cárceles por “un capricho”.

“Se le respondió mediante oficio los argumentos de seguridad por los cuales no es posible hacerlo, nosotros nos fuimos con los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel, la pregunta que yo le haría al del INE es: '¿quieren que ellos voten?' No es cualquier cosa, es un tema de alta seguridad y es legal el tema, se lo dijimos desde hace tiempo, le contestamos legalmente las razones de seguridad por las que no se podría llevar a cabo lo que pide, vulneraría la seguridad de las prisiones. Como ya lo veo insistente, entonces le preguntó '¿quiere vulnerar la seguridad el afán de que los feminicidas voten?, ¿Por qué su insistencia si ya le dijimos en un oficio sustentado?, ¿Quiere vulnerar el sistema?, ¿Quiere que salgan algunos o por qué la insistencia?'. Es muy mañoso, yo lo recibí varias veces y no cumple, no tiene palabra y por eso no nos vamos a arriesgar, se me hace muy extraño que quiera vulnerar la seguridad de las prisiones”, argumentó al gobernador.

Cuitláhuac García Jiménez culpó al representante del INE de querer vulnerar la seguridad de las cárceles | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Por qué se buscaba el voto en penales?

El año pasado el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG602/2023 en el que se establecieron las acciones y los lineamientos para organizar el voto en prisión preventiva en los penales del país.

Esto, basándose en las sentencias de los juicios ciudadanos SUP-JDC-352/2018 y su acumulado SUP-JDC353/2018, en los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia y sus derechos político-electorales están a salvo.

Ante ello, se preveía que en la entidad se aplicara la votación en los 17 Centros de Readaptación Social (Cereso) y el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), ubicado en el municipio de Villa Aldama, mismo que pertenece al Distrito electoral federal 9 de Coatepec.

Para la votación en el penal federal la Junta Local del INE estableció un acuerdo con las autoridades federales, quienes permitieron que se llevara a cabo el procedimiento correspondiente.

El año pasado el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG602/2023 en el que se establecieron las acciones y los lineamientos para organizar el voto en prisión | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De inicio se identificó que había 433 personas en prisión preventiva sin una sentencia. De ese universo se entregaron 413 solicitudes de inscripción, ya que debe integrarse una lista nominal en prisión preventiva, a 20 no se les pudo hacer la entrega porque 12 personas fueron trasladadas a otros centros penitenciarios, tres fueron puestas en libertad condicional y dos rechazaron recibir la invitación.

Tras ello, se realizó un cruce con el padrón nominal y se identificó que 272 de esas 413 personas que recibieron la solicitud están en lista nominal, por lo que tendrán derecho a emitir su voto para elegir únicamente la presidencia de la República de manera previa a las elecciones, es decir, en mayo próximo.

Para llevar a cabo la votación, personal del INE se coordinará con el área de seguridad del penal federal, a fin de que el proceso se realice en paz y sin riesgos. Los votos se recibirán en mesas que serán colocadas en una zona destinada por la administración del penal y se hará en bloques de diez personas.

En el caso de las personas que requieran un mayor nivel de seguridad, la votación será de una en una, aplicando las medidas de resguardo y protección del personal del organismo, así como del resto de internos y custodios.

Ante dichos resultados a nivel federal, desde la Junta Local del INE, cuyo representante es el vocal ejecutivo Josué Cervantes Martínez, se buscó realizar un acuerdo con el gobierno del Estado, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, aceptara la participación en el proceso electoral de las más de 4 mil 500 personas que se encuentran en los 17 penales de la entidad sin recibir una sentencia.

Hizo un llamado a las autoridades estatales para que el proceso de análisis legal se agilice y se emita un resolutivo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El lunes pasado, en conferencia de prensa, Cervantes Martínez explicó que desde el pasado 8 de enero fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública el documento en el que se establece la petición para que las personas en prisión preventiva puedan emitir su voto, mismo que, según lo dado a conocer por la dependencia, se encuentra en análisis en el área jurídica.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades estatales para que el proceso de análisis legal se agilice y se emita un resolutivo.

"Aprovecharía el espacio para que en pleno respeto de la investidura del señor gobernador de manera cordial, atenta y respetuosa hacerle un llamado para que instruya a la Secretaría para que agilice el proceso jurídico y podamos tener una respuesta positiva", dijo.