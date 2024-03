Se debe dejar de inyectarle dinero a Pemex, es una empresa que representa pérdidas: Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la Coalición “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD) dijo que se tiene que modernizar a Pemex para crecer en otras áreas de generación de energía, pero, también, se debe de dejar de inyectarle tanto dinero, pues es una empresa que representa pérdidas.

Tras participar la candidata en un foro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), El Sol de México le preguntó si seguiría subsidiando a Pemex, como lo hace el actual gobierno y cuánto considera que se le debe seguir invirtiéndole para que sea sustentable la paraestatal, a lo cual respondió: “Lo que tenemos que hacer es que Pemex se modernice y deje de perder dinero”.

—¿Qué monto destinaría a Pemex para su modernización?

—Pues hay que ir estudiando cada caso. Ayer veía que Pemex habla de 4 mil millones de dólares para empezar a ser más sustentable. Bueno, ese dinero sí lo tiene Pemex y creo que hay que empezar por ahí. Que deje de contaminar es una buena idea.

La candidata hidalguense añadió que el debate de fondo es “¿a dónde se quiere poner el dinero público? Si lo que queremos es seguir poniendo dinero en Pemex, no hay dinero que alcance. Ese es el debate de fondo, Pemex ha consumido 2 billones de pesos del erario público. Creo que es momento que Pemex le dé otra vez a los mexicanos dinero (…). Pemex puede tener muchas otras opciones (de negocios), yo no me resigno a que le vamos a seguir dando una jugosa cantidad de dinero a Pemex y sí pienso que la podemos reorientar a lo que si es importante. Hoy, lo importante son: las niñas, los niños, las escuelas, la salud y la seguridad pública”.

En este sentido subrayó que ella y su equipo están desarrollando un plan de negocios que le permita a la petrolera del Estado entrar al campo de la exploración, extraer y vender petróleo, la cual, dijo, es un área que sí le permite ganar dinero.

Donde Pemex pierde mucho dinero es en refinación. Entonces necesitamos estudiar qué es lo que está pasando con Pemex, porque posiblemente con la modernización de las coquizadoras se pueda mejorar

Xóchitl Gálvez

Reiteró que la Refinería de Tula es una buena opinión de que siga funcionando, pero solo si se moderniza.

En cambio, consideró que la refinería de Ciudad Madero en Tamaulipas, es demasiado vieja y costaría mucho modernizarla y subrayó que ahí se podría entrar a un nuevo negocio.

Destacó que Pemex puede entrar a otras áreas de generación de energía como: “hidrógeno o geotermia, como lo están haciendo todas las petroleras del mundo”.

Subrayó que ella quiere modernizar la empresas del estado, pero cuando no signifiquen pérdidas: “Pemex tiene que transitar a ser una empresa de energía que genere dinero suficiente para dejar de perder”, recalcó.

En torno a si cerraría el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y recuperaría el aeropuerto de Texcoco, dijo que esa fue una pregunta que le hicieron en un foro de industriales y recalcó que ella no ha tomado una decisión sobre el AIFA ni del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y agregó que también está solo estudiando echar a andar el proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

“Yo no he tomado una decisión en el AIFA, lo digo claramente, ni con el aeropuerto de la Ciudad de México, fue una pregunta que me hicieron en Banamex si recuperaría yo el proyecto de Texcoco y yo lo que dije: es que hay que estudiarlo, porque ahí si coincido con Sheinbaum que el agua que hay ahí es fundamental para el Valle de México, para el medio ambiente y para las aves pero también como una posibilidad de almacenar agua y poder potabilizar esa agua. Es un proyecto que mi equipo ve como viable. Entonces hay que ver las compatibilidades entre un proyecto y otro”, explicó.

“Entonces no puedo tomar una decisión de decir si vamos a hacer esto, lo que estamos haciendo es estudiar cuál es la solución para resolver el problema de infraestructura aeroportuaria, porque el AIFA está haciendo un aeropuerto, entonces por esono tiene éxito”, sentenció.

Resaltó que una posibilidad que también se esta estudiando es “rehacer el AICM, AIFA y Toluca”.

También se le preguntó por la ausencia de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial oficialista, al evento de la CMIC, al lo cual respondió que: “Claudia Sheinbaum tiene un gran desprecio por los empresarios” y añadió qué en Morena creen que los empresarios son gente corrupta que no le genera al país.

“Ella no va a ir a Banamex ni a la Cámara de la Industria de la Construcción ni a la ANTAD.

"No va a ir a nada que la haga comprometerse, porque no tiene una postura. Llama la atención que en el tema ambiental diga que yo quiero privatizar Pemex, jamás he hablado de privatizar Pemex, he hablado de modernizar Pemex, pero esa es su cantaleta. Hasta cuándo va a ser que el presidente siga dando la cara por ella”, concluyó.