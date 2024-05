Universitarios ponen el ejemplo; apuestan por no seguir dañando el planeta

Para evitar desperdicio de alimentos y el uso de plásticos de un solo uso, en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana se realiza un programa de concientización entre los alumnos para que apliquen medidas como llevar vaso, plato y cubiertos para no seguir con acciones que contaminan al planeta, explica la directora del plantel, María Graciela Sánchez Juárez.

Hacer un consumo amigable con el planeta es regresar a comer como comíamos antes, con verduras y frutas de temporada, porque además de resultar sano, económico, se ayuda a no adquirir productos de supermercado que están embolsados, dijo.

Parte del consumismo actual es adquirir la despensa en grandes empresas en las que la oferta siempre es elegir alimentos empaquetados en bolsas plásticas, “por lo que hacemos campaña para mejor comprar alimentos más frescos de la zona y que no permanecieron días o semanas empaquetadas", dijo.

Indica que hay que regresar a las costumbres de antes. “Hay que comprar a las marchantas que comercializan hortalizas frescas y verduras recién cortadas. Hay que dejar atrás comprar productos empaquetados”.

En el caso de los estudiantes, se les fomenta y explica cómo es que contribuyen a dejar su huella de carbono. “Y una de esas acciones está relacionada con todo lo que nosotros desperdiciamos y por ello hay que hacer conciencia como sociedad en lo que debemos contribuir para hacer un mundo más amigable”.

Indica que no es posible que estudiantes de Nutrición consuman jugos de frutas como es naranja entre otros en desechables, a los que les lleva más de 300 años en degradarse. “Porque no traen su termo y si quieren un jugo que vayan al puesto y que se los pongan en su propio vaso, que no será de un solo uso”.

Resalta que si todos llevamos nuestros recipientes para reutilizarlos es una acción que nos lleva a ser conscientes.

Además, dijo que buscan erradicar que cuando se compran alimentos los pongan en bolsas de plástico, “hay que erradicar esas prácticas que son actuales y que antes no se hacían”.

Una alimentación sostenible y amigable con el planeta señala es regresar a las verduras y frutas de temporada, más en una zona como Xalapa y Veracruz, “donde somos tan favorecidos con una producción alimentaria tan diversa y deliciosa”.

Apunta a que es necesario que todos en casa se comiencen a aplicar algunas acciones que apoyen a vivir en una sociedad más sana, pero también el apoyar al comercio local, “hay que evitar plásticos al llevar los morrales, hay que comprarle a las señoras que vienen de Teocelo, Xico o Naolinco y que venden frutas “criollitas” que son frescas y de alta calidad, hay que comer como se hacía antes cuando había una sociedad más sana y con menos problemas de obesidad y menor contaminación por el uso de desechables”, concluyó.