"Me han decepcionado mucho": Sofía Yunes renuncia a Movimiento Ciudadano

Veracruz, Ver.- A unas semanas de que inicien las campañas a diputaciones locales, Sofía Yunes Gamboa, aspirante a una curul, anunció su salida de Movimiento Ciudadano tras acusar que se trata de un partido esquirol de Morena.

¿Por qué Sofía Yunes Gamboa anunció su salida de Movimiento Ciudadano?

En un video posteado en sus redes sociales durante la noche de este jueves, la oriunda de Soledad de Doblado indicó que Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio y que se puso al gobierno del estado.

Te puede interesar: Malos gobiernos han dejado sin sueños a ciudadanos, indica Hipólito Deschamps

Afirmó que emprenderá un nuevo camino, porque no se prestará a ser parte de Morena.

Elecciones 2024 Sólo los veracruzanos pueden gobernar a los veracruzanos: Miguel Ángel Yunes Linares

"Hoy quiero compartirles que he decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino, y la decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello", expresó.

La también influencer aseguró que su adhesión al partido fue porque creyó en el proyecto y en sus dirigentes, sin embargo, enfatizó que está muy decepcionada, porque el partido naranja no representa a las juventudes, ni a las mujeres ni a la nueva política.

"Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho, y no solo a mí, sino a los ciudadanos que pensábamos que estábamos en un proyecto que podían representar a Veracruz, que podían defender nuestras causas, pero hoy me doy cuenta que Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, no nos representan ni a las mujeres y mucho menos representa una nueva política, por eso tomé la decisión de dejar el proyecto de Movimiento Ciudadano", señaló en un video con duración de un minuto con 37 segundos.

Les comparto mi decisión con respecto a mi renuncia a movimiento ciudadano pic.twitter.com/WDIs72DcsT — Sofia Yunes (@SophieYunes) April 5, 2024

¿Qué cargos ha ocupado Sofía Yunes Gamboa?

Cabe recordar que Sofía Yunes Gamboa buscó la alcaldía de Soledad de Doblado en el 2017 cobijada por el partido Nueva Alianza.

Yunes Gamboa es sobrina de Héctor Yunes Landa e inició su carrera política ocupando cargos en el Comité Estatal del PRI, donde fungió como secretaria de Acción Electoral y secretaria Técnica de Organización.

Dentro de Movimiento Ciudadano era la aspirante a la diputación local por el distrito 17 con cabecera en Alvarado.