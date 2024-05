Trijaev resuelve inhabilitar al candidato Américo Zúñiga por incurrir en abuso de funciones

El Tribunal de Justicia de Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) resolvió un recurso por el que se inhabilita por un año al expresidente municipal de Xalapa y actual candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por México" por la diputación federal por Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, por incurrir en un “abuso de funciones”.

Esta inhabilitación surte efecto hasta que esté en firme la sentencia, la cual debe revisar el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación.

¿Qué pasará con el candidato Américo Zúñiga luego de la resolución del Trijaev?

Ante ello, el candidato puede continuar con la campaña política y, en caso de resultar ganador en las urnas, llegar a la Cámara federal mientras la sentencia no quede firme por el Tribunal federal.

Se trata del recurso de apelación 13/2023, derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa 03/2019, el cual fue resuelto ayer jueves en sesión ordinaria por las magistradas Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar y Diana Estela Aróstegui Carballo.

El asunto se relaciona con una responsabilidad administrativa tanto de Américo Zúñiga Martínez como de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, además de dos particulares a quienes se les atribuyó dos faltas administrativas “graves”.

Al respecto, se resolvió que se observó una falta administrativa grave, por lo que es aplicable la inhabilitación contra Américo Zúñiga como servidor público por un lapso de un año y de tres meses contra la persona que haya estado frente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Esta inhabilitación aplica para cualquier empleo, comisión o cargo en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Ante ello, la Ley permite a Zúñiga Martínez recurrir al amparo directo, mediante en cual se podría revertir la sentencia.

En la resolución se expuso que en diciembre de 2017, Zúñiga Martínez instruyó a su Director de Desarrollo Urbano la regularización del uso de suelo y la licencia de construcción de un inmueble de su propiedad, autorizadas los días 11 y 13 de diciembre, con 18 departamentos en 8 niveles y una planta baja.

No obstante, la Ley indica que el edificio en cuestión sólo podría tener tres departamentos en una altura de cinco niveles, y que físicamente contaba con 20 departamentos en siete niveles y un sótano.

Por ello, se determinó que el servidor público del ayuntamiento actuó bajo un conflicto de interés.

Aróstegui Carballo dijo que las conductas de Zúñiga Martínez contradicen lo contemplado en los artículos 57, 68 y 62 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel federal.

¿Qué dijo Américo Zúñiga sobre la resolución del Trijaev?

Sobre esta resolución, Zúñiga Martínez aseguró que se va a defender, ya que el proceso no se ha agotado y a la fecha no se encuentra inhabilitado.

"Ya no saben qué inventar, me han inhabilitado dos veces durante la campaña, pero no es verdad, no es sentencia firme, no existe tal, es un proceso que tiene otras etapas, habré de defenderme, lo que sí resulta bien interesante es que estén haciendo este tipo de acciones a unos días de que concluya la campaña", dijo.

Mencionó que estas acciones son porque la oposición "está perdida y no tiene oportunidad de ganar, por lo que están fabricando procesos a una persona que tiene más de siete años que salió de la administración municipal, es por lo menos, sospecho".

"Estamos siendo objeto de un proceso que se ha generado. Se inició un proceso fabricándolo desde el Tribunal, que es grave, pero debo defenderme, ni siquiera he sido notificado, hay una declaración, estoy absolutamente libre, me están fabricando, inconsistencias y errores, son actos desesperados", expuso.

Refirió que el inmueble es parte de una herencia que recibió con licencia de construcción de 2013, por lo que no se cuenta con herramientas para afectarlo de manera directa.

Al respecto, el secretario de Comunicación Institucional y Estrategia del CDE del PRI en Veracruz, Ramón Alberto Reyes Viveros, aseguró que el candidato no está inhabilitado, y ante la clara ventaja que lleva en esta elección buscan afectarlo con un hecho anterior a su administración como presidente municipal de Xalapa.

Manifestó que se trata de una resolución infundada, pero, además, es un proceso inacabado que llevará mucho más tiempo resolver.

Comentó que la Ley contempla que esas resoluciones no quedan firmes hasta que se terminen los plazos otorgados para estos recursos, por lo tanto esos plazos y las respuestas para cada caso, pueden durar meses.