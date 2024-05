Xóchitl Gálvez se compromete terminar con la inseguridad en carretera Veracruz-Puebla [Video]

Orizaba, Ver.- Con acciones específicas que resuelvan la problemática que resiente la población de los municipios de la zona de las Altas Montañas como la inseguridad en la carretera Veracruz-Puebla, que es de las más peligrosas del país y en la que más asaltos se cometen, dijo Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” a la presidencia de la República ante más de seis mil personas y “Xóchiltlovers”, que se reunieron en el Coliseo La Concordia para escuchar sus propuestas.

Se compromete a "blindar" autopista Veracruz-Puebla

Dijo que para mejorar la autopista Veracruz-Puebla-CDMX se diseñará y establecerá una estrategia especial “Blindar”, de manera conjunta con los próximos gobernadores de esos estados. “Vamos a tener una nueva Policía de Caminos, vamos a tener drones y tecnología para vigilar esa carretera”, ese dijo es el primer compromiso que hace con la población de esta región, para que la autopista 150 vuelva a ser una carretera segura, para que no tengan miedo de ir a la CDMX”.

Ante un coliseo que se vistió de amarillo, azul y rojo, colores que representan a los partidos en coalición, Xóchitl Gálvez, quien como en todo lugar al que va se tomó selfies con quienes se lo pidieron, dijo: “Sé que aquí en Orizaba los hombres se portan bien, pero por si acaso les advierto, no queremos ninguna mujer más, asesinada; no queremos ninguna mujer violada, no queremos ninguna mujer más, desaparecida; el que se meta con una mujer se va a meter con la próxima presidenta, se los advierto. Las mujeres van a contar conmigo”.

Habrá, agregó, una tarjeta para la mujer “La Mexicana”, para apoyarlas y salgan adelante; también habrá para ese sector un “Sistema Nacional de Cuidados”, pues son ellas las que cuidan de todos y ahora toca que se preocupen por ellas.

Elecciones 2024 Dicen que primero los pobres y se dan vida de magnates con recursos públicos: Yunes Zorrilla

Por ello junto con los alcaldes trabajarán para que vuelvan las Estancias Infantiles, con los profesores, las escuelas de tiempo completo, para que las mujeres puedan trabajar sin preocupaciones.

Mejorará pensiones de maestros jubilados

Dijo a los profesores jubilados, a quienes preocupa su pensión, que revisará el tema de las UMAS y salarios mínimos, para que tengan una pensión digna y, a quienes tienen Afores, no permitirán que el gobierno se las quite. “Esos 40 mil millones de pesos que el gobierno se quiere quedar y, que ya estamos defendiendo en la corte, vamos a buscar a los dueños, a lo mejor murió en la pandemia de Covid, a lo mejor se fue a Estados Unidos, a lo mejor no sabe que tiene ese dinero; nosotros lo vamos a buscar y en caso de que haya fallecido se lo vamos a entregar a su familia”.

En materia de Educación dijo que habrá Beca Universal, es decir, todos los alumnos tendrán una tableta digital e internet, todos tendrán una beca sin importar si van a escuelas públicas o privadas, le vamos a apostar a la educación. “No vamos a hacer una refinería grandota, vamos a hacer muchos hospitales y escuelas para que los niños estén bien cuidados”.

Simpatizantes se dieron cita en Coliseo La Concordia

Tanto en el ruedo como en las gradas que se llenaron, salvo la parte trasera del escenario, militantes, simpatizantes de todas las edades escuchaban atentos y coreaban: “Xóchitl presidenta”, mientras ondeaban la bandera de su partido.

Debido a que la temperatura ambiental se incrementó con el calor humano, al ingresar y al salir del coliseo hidrataron a los asistentes, entre quienes había expresidentes municipales de Orizaba como Tomás Trueba Gracián, de extracción panista; Mirna Puertos Tinajeros, exregidora en Córdoba, del PRI; Alfredo Riverón Mora, exregidor de Córdoba, del PRI; José Medina Rahme, exsíndico de Córdoba, del PAN; Jaime Rosales, presidente de Atlahuilco, del PRI; Martin Rico Martínez, presidente de Cuitláhuac, del PRI; entre otros.

Ante un coliseo que se vistió de amarillo, azul y rojo, tanto en el ruedo como en las gradas simpatizantes de todas las edades escuchaban atentos el discurso | Mayra Figueiras / El Sol de Orizaba

Xóchitl Gálvez llegó acompañada de los candidatos a la gubernatura José Yunes Zorrilla; a la senaduría, Miguel Ángel Yunes Márquez; así como de los candidatos a las diputaciones locales y federales de los Distritos de Orizaba, Zongolica y Córdoba, tras su encuentro con maestros en Boca del Río. Orizaba es el último municipio que visita en su campaña, en Veracruz.

Aunque el encuentro estaba previsto para las 4 de la tarde y comenzó después de las 5, los hombres y mujeres de municipios de la zona de las Altas Montañas esperaron a sus candidatos, para reiterar con ellos, el compromiso de generar un verdadero cambio el próximo 2 de junio, con su voto en las urnas.