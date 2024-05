Xóchitl Gálvez dice que está dispuesta a dialogar con Jorge Álvarez Máynez para que decline

Boca del Río, Ver.- La candidata a la presidencia de México por la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez Ruiz, se dijo dispuesta a sostener un diálogo con Movimiento Ciudadano, para acordar la declinación del candidato naranja, Jorge Álvarez Máynez en su favor.

La candidata de la alianza PAN, PRI y PRD afirmó que no busca descalificar al candidato de MC en sus aspiraciones o lo que representa políticamente, sino acordar.

José Francisco Yunes Zorrilla y Xóchitl Gálvez Ruiz

"Yo creo que hay que dialogar, si estoy dispuesta a dialogar con todo mundo, no descalificar, yo no quiero descalificar a nadie y lo he dicho claramente, tengo enormes simpatías con gente de Movimiento Ciudadano", declaró.

Del mismo modo, Xóchitl Gálvez afirmó que independientemente de cualquier negociación que pueda conseguir para que la dirigencia de MC y el candidato le otorguen su apoyo, será la militancia y simpatizantes del partido Naranja quienes decidan si darán o no su apoyo.

“Esa es una decisión que van a tomar los propios militantes en caso de que haya un acuerdo, si hay la posibilidad de dialogar, dialoguemos, pero insisto sin descalificarnos, sin una posición de superioridad, simplemente la realidad es que estoy muy cerca de Claudia, el ánimo de los eventos se nota, el ánimo de la gente está creciendo y eso es real y no se puede ocultar”.

¿Qué dijo Alejandro Moreno Cárdenas sobre su puesto?

Las declaraciones de la candidata presidencial fueron dadas en Boca del Río, luego de que un día antes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ofreció renunciar a su puesto y candidatura plurinominal si se sumaba el candidato de MC a la campaña de Xóchitl Gálvez.

La candidata afirmó que no busca descalificar al candidato de MC en sus aspiraciones o lo que representa políticamente, sino acordar

En otro tema, la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD rechazó la versión que la ubica en el último puesto de las encuestas de preferencias electorales.

Afirmó que los números con los que cuenta su equipo de trabajo, le dan una amplia ventaja sobre la abanderada de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien ubica por debajo de ella.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre los maestros?

Ya por ultimo aseguró que los maestros están siendo obligados a apoyar los actividades proselitistas de los candidatos de Morena, pues recordó que su hermano es docente en Hidalgo y le llego la instrucción de acudir.

Xóchitl Gálvez Ruiz presentó sus propuestas más destacadas ante cientos de docenas que manifestaban su apoyo

“Todo el tiempo les están mandando los camiones, les dicen que tienen que ir, obviamente en el caso de mi hermano pues no van, pero si el sindicato está a favor de Morena”.

¿Dónde estará Xóchitl Gálvez hoy?

Xóchitl Gálvez fue entrevistada luego de sostener un encuentro con maestros en el municipio de Boca del Río. Esta misma tarde estará en Orizaba, en su segundo y último día de campaña en el estado de Veracruz.