AMLO revela quién le informó del alza de tasa de Banxico

Ante el “madruguete” que cometió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al Banco de México (Banxico), al dar a conocer el incremento a las tasas de interés en un 0.5%, violando la autonomía de este organismo; el presidente dijo que fue Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien le dio ese dato.

En el estado de Morelos, el presidente dijo que el secretario participa en la reunión del Banco de México, “entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5%. Entonces me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier, pensé que ya se había dado a conocer, y en la mañana salió el tema (en la conferencia) y yo di a conocer que ya había aumentado la taza”, explicó el presidente.

Diversos analistas han criticado la filtración del presidente y opinan que esto puede dañar la confianza de los inversionistas en Banxico, además de que recalcan que viola la autonomía del banco central.

Este viernes, López Obrador aceptó que sí violó la ley del Banco de México, aunque justificó que “los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo” y todo lo que hace es un escándalo para ellos.

Asimismo, negó que se pusiera en entre dicho con su acción la autonomía de Banxico y recalcó que él no se parece a los expresidentes Carlos Salinas o Vicente Fox quienes acusó que hacían lo contrario, mientras aseguró que él no se mete a los asuntos de la institución y dijo que tiene tres principios: “no mentir, no robar y no traicionar”, por lo que no tiene por qué engañar y meterse en los asuntos del banco de la nación.

Sin embargo, asintió que hizo algo indebido y subrayó que ya ofreció disculpas al Banco de México: “formalmente, todavía no se anunciaba (el incremento), entonces yo me adelanté a informar; ayer que estuvimos en la Convención Bancaria le ofrecí una disculpa a la gobernadora del Banco de México (Victoria Rodríguez Ceja) y ellos entendieron que fue un error de mi parte”, recordó el presidente.

El mandatario además aseguró que, a pesar de su error, está respetando la independencia de Banxico y no simulando. “Dicen en política que la forma es fondo y, es cierto; pero también el fondo es forma y es convicción. Lo más importante de todo es que de verdad, respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México y eso, pues nosotros lo estamos haciendo, no haciéndole a la simulación de siempre”, concluyó el presidente.