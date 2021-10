Siemens trabaja con gobiernos, IP y academia

LEÓN. Las inversiones de Siemens seguirán a largo plazo. En palabras de su CEO en el país, Alejandro Preinfalk, la compañía espera estar al menos otros 127 años en México.

“Nosotros trabajamos de la mano con todos los entes, hablamos de la triple hélice, es decir, trabajamos con todos los gobiernos, trabajamos con la industria y trabajamos con la academia para desarrollar el talento”, afirmó en entrevista con El Sol de México durante la Feria de Hannover, la feria industrial más grande del país, que se realiza en León, Guanajuato.

Finanzas Industria 4.0 necesita enfoque humanista para tener éxito

La compañía ha trabajado de la mano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la modernización de la red eléctrica nacional.

Entre sus colaboraciones con la empresa productiva del Estado, destaca su participación en la sustitución de medidores eléctricos, así como la proveeduría de servicios de mantenimiento y componentes para la Unidad de Vapor Central de Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia, a través de tres contratos otorgados en 2020.

Para el directivo, el país tiene muchas áreas de inversión como el desarrollo de tecnología, la electrificación del transporte, así como el crecimiento para proveer electricidad al país. “Nuestra línea principal es enfocarnos en automatización, digitalización y electrificación, ya que en estas líneas de negocio vemos que realmente se están moviendo las mega tendencias importantes en el mundo y nos han demostrado que generan mucho más competitividad en la industria”, abundó.

Este año, dice, la compañía invirtió 300 millones de pesos en México y espera mantener el mismo monto para el año entrante, donde la tercera parte de estos recursos se destina a investigación y desarrollo dentro de sus tres centros con estos fines y que buscan generar tecnología para el mundo desde México.

Para el empresario, el país mantiene su atractivo para la llegada de capitales extranjeros a partir de la relocalización de cadenas de producción.

“Vemos muchos sectores interesados, prácticamente todos los sectores industriales están interesados en el país, no sólo por la cercanía con Estados Unidos, sino por el resto de ventajas que ofrece México, por ejemplo, la apertura, los 43 mercados donde México tiene acceso a través de tratados de libre comercio, la disponibilidad de recurso humano capacitado, estamos graduando más ingenieros en México que en Alemania”, expresó.

Finanzas Apuesta Hannover Fairs México por alimentos sanos y calzado

En la charla también participó Marco Cossío, vicepresidente de Infraestructura Inteligente de Siemens en el país, quien aseguró que la demanda por electricidad nunca se va a detener.

“(La reforma eléctrica) es un tema que todavía no se aclara. Nosotros más que meternos en un tema de política, nos vamos a meter en un tema de tecnología, la necesidad de la energía no va a dejar de existir, la presión por tener una generación limpia no va a dejar de existir, la necesidad de electrificación no va dejar de existir. Realmente lo que nosotros tendremos que hacer es adaptarnos al modelo, cosa que podremos hacer. Tenemos la tecnología lista y disponible, más aún, ofrecemos esta tecnología para solventar los problemas que hoy se viven”, dijo el directivo.

Ejemplificó que la empresa ofrece servicios alternativos para que las áreas industriales y comerciales puedan abastecerse de energía renovable.

Detalló que su “sistema de energía de distribución” consiste en producir electricidad solar con paneles fotovoltaicos que cuenten con baterías de almacenamiento y que permitan utilizar la energía, incluso en horas pico, donde la electricidad aumenta su costo,.

En este modelo, dijo, Siemens absorbe el costo de inversión de los paneles solares y cobra una renta a los usuarios, a quienes les vende la energía por un período definido en un contrato.

“Lo que tu consumes de energía es lo que te voy a cobrar, es como si fuera un acuerdo de compra y venta de energía, lo cual elimina la necesidad de hacer inversiones . Claro que esto tiene que ser por un período, dependiendo el tamaño de la inversión. Nosotros ponemos la inversión y lo que hacemos es ponerle un precio a la energía, que definitivamente, es menos que el de modelos tradicionales”, explicó.