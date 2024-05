Ciudadanos protestan por falta de agua en Xalapa, "más de 10 días sin servicio"

“Queremos agua”, “queremos agua”, “queremos agua” fue lo que exigieron esta mañana vecinos de la colonia Revolución, Rafael Lucio y Rubén Pabello Acosta, mientras cerraban vialidades para exigir a las autoridades de CMAS respetar el programa de tandeos, pues afirmaron no tener agua hasta aproximadamente por 10 días.

¿Qué calles de Xalapa fueron cerradas por los manifestantes?

A las 6 de la mañana varias personas que viven en la avenida Hernández Castillo, Paseo Xalapa y Herminio Cabañas de la colonia Rafael Lucio y colonia Revolución, se manifestaron cerrando las vialidades para exigir a las autoridades les proporcionen el agua.

Esta reunión fue convocada a través de grupos de WhatsApp y de Facebook la noche de ayer para reunirse y solicitar el vital líquido.

Una de las avenidas que fue cerrada fue la Hernández Castillo, muy cerca de la avenida Paseo de Xalapa y Joaquín Ramírez Cabañas.

Además, hubo manifestación en la colonia Rubén Pabello Acosta, por lo que se movilizó la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz para desviar la circulación vehicular.

Una vecina de la colonia Rubén Pabello Acosta señaló que tienen escasez de agua desde hace aproximadamente ocho días y aunque reconoció que existen tandeos no los respetan, dijo.

"Sabemos que existen los tandeos, pero cuatro días y un día sí, pero ese día no se respeta ", dijo mientras se mantenía la vialidad cerrada.

Esta reunión fue convocada a través de grupos de WhatsApp y de Facebook la noche de ayer para reunirse y solicitar el vital líquido | Foto: Cortesía | @ssptransitover

Igualmente señaló, que en la calle Rodríguez de Llano existe una constructora realizando un trabajo que provocó una fuga, pero que fue arreglada, sin embargo, destacó que las autoridades de CMAS les informaron que la falta de agua se trataba por el daño mencionado, algo que descartó, pues indicó que la constructora arregló el desperfecto en tiempo y forma.

"Aquí el detalle es que tenemos muchos días sin agua y la abren, pero no llega a los tinacos, solamente llega a las plantas bajas y no abastece. Lo que pedimos es que respeten nuestro día que toque de tandeo. Sabemos que hay escasez, pero queremos que se respete nuestro día, queremos agua, necesitamos el agua, es un infierno no tenerla", indicó.

Así mismo señalaron los presentes que cuando llega el agua es por la noche y solamente durante una hora “y aproximadamente a las 5 de la mañana ya no había”, expresó otra señora.

Es por eso que le piden a las autoridades que respeten los tandeos, pues señalaron que al no tener agua es muy preocupante, pues la necesitan para los sanitarios y para los alimentos, porque ya no hay agua para lavarlos, “y es algo muy frustrante”, afirmaron.

Se movilizó la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz para desviar la circulación vehicular | Foto: Cortesía | @ssptransitover

Además, pidieron una disculpa por las afectaciones que estaban desarrollando, pues dijeron es la única forma que el ayuntamiento y las autoridades los escuchen para que les hagan caso.

Fue aproximadamente a las 6 de la mañana cuando iniciaron con la manifestación en las calles mencionadas y duró hasta minutos antes de las 9 de la mañana.

La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, informó la liberación vehicular de la calle Herminio Cabañas y División del Norte de la colonia Rafael Lucio.

⚠️#TránsitoInforma : Se libera circulación vehicular en las calle Herminio Cabañas y División del Norte col. Rafael Lucio, #Xalapa.

¿Qué otras colonias de Xalapa se han quedado sin el servicio de agua?

Las colonias Moctezuma, El Olmo, Las Higueras, son algunas de las colonias que han dado a conocer sus habitantes que son varios días los que se han quedado sin agua. La señora Esther, habitante de la colonia Las Higueras comentó para Diario de Xalapa que aproximadamente 15 días ha sufrido su colonia sin agua, por lo que pidió también a las autoridades respetar el tandeo, pues, algunas personas de su calle no cuentan con tinaco.