T-MEC tendrá efecto marginal en creación de empleos: HR Ratings

El nuevo trato comercial T-MEC tendrá un impacto marginal en la creación de empleos porque solo es la continuación de un acuerdo comercial con el que ya se contaba.

Félix Boni Brandani, director general de Análisis de HR Ratings en la videoconferencia “Empleo y actividad industria en México”, comentó que no duda del impacto positivo que tiene en México los acuerdos comerciales, “pero el nuevo T-MEC básicamente lo que hace es innovar un sistema que ya hemos tenido, por lo tanto su impacto marginal no sería muy importante”.

Agregó que el T-MEC sería ligeramente negativo porque esa fue la intención de los cambios que impuso Estados Unidos, para asegurar que un mayor porcentaje del valor agregado en el sector automovilístico se hiciera en Estados Unidos, y se hace en fábricas donde los salarios son arriba de 16 dólares que están básicamente en el país del norte.

La cuestión es cuándo vamos a ver un incremento en la demanda de Estados Unidos para productos duraderos especialmente del sector automovilístico de México, dijo el economista.

La apreciación del analista es contraria a las expectativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ayer que entró en vigor el T-MEC aseguró que sería el impulso para sacar a la economía mexicana de la crisis.

El analista de HR Ratings estimó que el tope de pérdidas de empleos se ubique en 1.2 millones y las personas que tiene empleo pero están a la espera que se reactive sus sectores, el límite será de 12 millones de personas.

Difícil la meta de dos millones de empleos

El analista estimó que es difícil cumplir la meta de los dos millones de empleos a los que se comprometió el presidente López Obrador y señaló uno de los sectores que aportarían empleos es el de la construcción.

“Yo creo que este año hablar de un incremento de dos millones de empleos es un poco complicado, ojalá que lo podamos ver, básicamente sería en servicios, y/o construcción, porque es un sector intensivo en mano de obra, tendríamos que ver una recuperación muy importante, pero no la hemos visto”, afirmó Félix Boni.

El economista explicó que en términos de las finanzas públicas todavía no hay incrementos en el gasto público que podría conducir a un incremento en el empleo.

“En mayo no hubo mejoría respecto a abril, y no hubo incremento en el gasto en comparación con lo programado, al contrario, todavía no vemos en el gasto algo que pueda ayudar a producir más empleos en servicios o en construcción”, dijo el directivo de HR Ratings.