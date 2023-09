Van trucos para mejorar la privacidad de tu cuenta de Facebook [Video]

Existen muchos consejos en el mundo de las redes sociales para mantener protegidos tus datos personales, pero debes comenzar con los más básicos, esos conejos que debes saberlos desde el primer momento que abriste tu cuenta de Facebook, para que tengas la basas para contar con una cuenta segura y libre del robo de información.

De acuerdo a los encargados de Meta, existen seis pasos necesarios a seguir para reforzar la seguridad de tu cuenta de Facebook, ya que al utilizar con mucha frecuencia tu cuenta, está más expuesto a que te puedan robar tu información o peor aún, que te la bloqueen y ya no puedes ingresar a ella.

Los primeros paso que puedes seguir para evitar al “hackeo” a tu cuenta de Facebook, son lo que de “cajón” cuando inicies sesión, a menos que sea en tus dispositivos personales, nunca dejes abierta la sesión o pongas la opción de guardar contraseñas, tampoco es viable que compartas tu contraseña, al definir tu configuración de privacidad, revísala con frecuencia.

No aceptes solicitudes de amistad de usuarios o cuentas que no conozcas personalmente y en caso de ver alguna actividad sospechosa en tu cuenta, repórtala al momento, eso cuenta para contenidos o comportamientos delicados, te dejamos el link para que te definen que son los comportamientos delicados FACEBOOK PRIVACIDAD.

Doble Vía Pasos para evitar que hackeen tu cuenta de Facebook [Video]

Cuáles son los tips para reforzar la seguridad de tu cuenta de Facebook 2023

Si ya cumpliste con esos requisitos básicos para evitar algún robo de información o identidad en Facebook, ahora te vamos a compartir las recomendaciones que te dan en Meta, que también podrían sonar muy básicos, pero existen usuarios que los desconocen, por lo que será importante presentarlos para que puedas ocupar tu cuenta de Facebook si preocupaciones.

Elige una contraseña segura y cámbiala con regularidad | Si tienes muchas redes sociales y servicios en los que debas elegir una contraseña, será importante que nunca incluyas información personal o el nombre de algún conocido o familiar; por lo regular se te pedirán que las contraseñas contengan seis caracteres entre mayúsculas, dígitos y caracteres especiales.

Activa la autenticación en dos pasos | Ésta opción te añade otra protección a tu cuenta, además de la contraseña que tienes, para activarla se te va a solicitar un código especial que te va a llegar al correo electrónico que activaste o en mensaje de texto, si todavía no cuentas con ella te dejamos el link para que la puedas activar AUTENTICACIÓN DOS PASOS.

Controla tus inicios de sesión | Eso quieres decir que no dejes abiertas tu sesión en dispositivos móviles o computadoras que no sean tuyas, ya que en algún momento podrías olvidar cerrarlas y dejarías expuesta toda tu información personal. También puedes activar alertas que te avisen de algún inicio de sesión no reconocido.

Alerta con mensaje mal intencionados | Si te llegan mensaje o posteos que no tengan buen pinta, algún enlace sospechoso aunque proceda de algún amigo o empresa, no los abras, recuerda que Facebook no te pedirá tu contraseña por correo electrónico ni por mensajes directos harán contacto contigo.

Atento ante alguna irregularidad | Si al entrar a tu cuenta de Facebook ves que tu configuración o en tu muro existen cambios que no hiciste, lo primero que debes hacer el cambiar tu contraseña lo antes posible para que puedes proteger de nuevos tu datos personales.

Actualiza tus datos de contacto | Es importante que cuentes con tus medios de contacto actualizados para que en caso de que Facebook detecte algún movimiento raro en tu cuenta, te puedan información y realices algunos de los pasos que te dejamos, con la idea de resolverlo lo antes posible.