Punto Gamer | Xbox & Bethesda Showcase 2022: los juegos que llegarán los próximos 12 meses

Las franquicias más grandes y los juegos de desarrolladores externos llegarán a Xbox

Todo lo que sucedido en Xbox & Bethesda Games Showcase se lanzará en los próximos 12 meses.

El gameplay que se presentó nos da una idea de los títulos esperados como Forza Motorsport, Starfield Redfall y Diablo 4, así como ideas enfocadas y únicas como High on Life, Pentiment y Ravenlok.

Doble Vía

PARA LOS XBOX GAMERS

Para los que están en busca de experimentar juegos que se crearon especialmente para consolas Xbox Series X|S y PC de especificaciones mínimas, prepárense para Redfall, Starfield, y Forza Motorsport.

O bien, para experimentar esos juegos en tu aplicación de televisión, teléfono móvil o Xbox One gracias a Xbox Cloud Gaming.

Empezamos con Microsoft Flight Simulator, podrás unirte a lanzamientos mensuales y actualizaciones de juegos que te brindarán entretenimiento durante los siguientes meses.

Si estás en busca de la mejor manera de prepararte para los próximos 12 meses de juegos, alístate con la nueva promoción de disfrutar de Game Pass por 3 meses a un súper precio.

LA ALIANZA

Hay una sociedad entre Xbox Game Studios y Kojima Studios para crear un videojuego para Xbox que nunca nadie ha experimentado o visto antes de aprovechar la potencia de la nube.

Estamos muy emocionados por compartir lo que nuestros equipos crearán juntos.

Hideo Kojima es una de las mentes más innovadoras y creativas en nuestra industria.

JUEGOS, JUEGOS, JUEGOS

Se mostró el primer vistazo al gameplay de Starfield el primer universo nuevo en 25 años de Bethesda Game Studios, que te permitirá crear cualquier personaje que quieras y explorar una libertad sin precedentes.

Redfall te lleva a un mundo abierto lleno de misterio, una diversa variedad de héroes para elegir, combates estratégicos que te ayudarán a mantenerte de pie, una gran variedad de armas… y seres nocturnos chupasangre.

Forza Motorsport se creó desde cero para reproducirse en consolas Xbox.

La precisión de la física revisada, la belleza de los carros y pistas, es inigualable y adictiva

Minecraft Legends, un juego completamente nuevo de acción y estrategia desarrollado en colaboración con Blackbird Interactive y llegará en 2023.

Pentiment llevará a los jugadores a un viaje narrativo a través de los ojos de Andreas Maler, un artista oficial, durante una época de grandes problemas sociales.

En Ara: History Untold los jugadores podrán crear y dirigir una nación a través de la historia mientras exploran nuevas tierras, desarrollan las artes y la cultura.

Los miembros de Game Pass recibirán bonos en títulos como League of Legends (PC), League of Legends: Wild Rift (Mobile), Legends of Runeterra (PC & Mobile), Teamfight Tactics (PC & Mobile) y Valorant (PC).

Diablo IV contará con juego y progreso cruzado para todas las plataformas. En consola, los jugadores podrán jugar con un amigo, explora lo que la próxima generación del RPG de acción que definió el género.

El 21 de octubre de 2022, ponte la máscara de Joker y únete a Phantom Thieves of Hearts en Persona 5 Royal.

Aún hay nuevos tráilers y más revelaciones de entregas de videojuegos.