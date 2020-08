Adria Arjona acompañará a Diego Luna en su regreso al universo de Star Wars

Adria Arjona será otra de las actrices que acompañará a Diego Luna en su regreso al universo de Star Wars con la nueva serie de Cassian Andor.

De acuerdo con el portal Deadline, la participación de la hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona está confirmada de manera oficial.

Foto: Reuters

La actriz nacida en Puerto Rico se ha hecho hueco en Hollywood con películas como "Pacific Rim: Uprising" (2018), "Triple Frontier" y "6 Underground" (ambas de 2019).

Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), será el protagonista de esta nueva serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor.

"Regresar al universo 'Star Wars' es muy especial para mí", dijo el mexicano en noviembre de 2018 cuando se anunció este proyecto.

"Tengo muchos recuerdos del genial trabajo que hicimos juntos y las relaciones que hice durante el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y excitante formato nos da la oportunidad de explorar el personaje de forma más profunda", añadió.

Foto: AFP

Tony Gilroy, uno de los guionistas de "Rogue One", figura como uno de los cerebros creativos detrás de este proyecto.

Además de Luna y Arjona, está confirmada la participación en esta nueva producción televisiva de otros actores como Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denise Gough y Kyle Soller.

Disney cosechó un gran éxito con "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars" y que, con el chileno Pedro Pascal como estrella, fue la punta de lanza del lanzamiento el pasado noviembre de la plataforma digital Disney+.

"The Mandalorian" no solo triunfó entre el público sino que también se convirtió en la sorpresa de las nominaciones de los Emmy, donde logró 15 candidaturas con las que se situó como la quinta serie (empatada con "Schitt's Creek") con más opciones de estatuilla solo por detrás de "Watchmen", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Ozark" y "Sucession".

El gigante de Mickey Mouse está trabajando en otras producciones televisivas sobre "Star Wars" como una serie sobre Obi-Wan Kenobi que encabezará Ewan McGregor.

