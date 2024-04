Cecilia Roth lamenta poca producción cinematográfica en Argentina

Quintana Roo.- Previo a recibir el Premio Platino de Honor, mismo que celebra la carrera y vida de la actriz Cecilia Roth, la argentina externó su preocupación ante la falta de apoyo hacia el cine en su país y, en general, en Latinoamérica.

En conferencia de prensa, Roth aseguró que este año no se realizarán películas en su país, sin embargo, no pierde la esperanza que esto se resuelva.

“En Argentina se está haciendo muy difícil hacer cine, la cultura en general en este momento es un punto de…no quiero usar la palabra fea, pero un punto de casi de expulsión de todos de los que nos dedicamos a esto, son enormes cantidades de familias , no solamente las que se ven en la pantalla, sino también para técnicos y productores de todo tipo y todos los que hay detrás”, afirmó Roth.

Es un pedido de ayuda, estemos atentos porque el año que viene, a lo mejor, no hay ningún representante de nuestro país, porque este año no se va a hacer ninguna película. Nuestros países son muy vulnerables y frágiles, pero lentamente hemos construido con mucha lucha algo, sin embargo, la industria no está instalada sólidamente, con lo cual un viento fuerte como sucede en Argentina, puede voltear la industria en general, expresó la galardonada.

Cecilia Edith Rotenberg Gutkin, su nombre real, nació el 8 de agosto de 1956, en Buenos Aires, Argentina. Entre sus proyectos destacan “Laberinto de pasiones” (1982) y “Todo sobre mi madre” (1999). Cuenta con casi 100 créditos como actriz a lo largo de sus 48 años de carrera.

Roth agradeció el premio, mismo que le será entregado este 20 abril durante la gala de los Premios Platinos que se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, en Quintana Roo.

“Para mí este galardón es un país entero en el cual podemos cruzarnos, conocernos y contarnos, cada uno con su propia identidad pero a la vez teñidos todos por el castellano, el español”, expresó.

Finalmente, la actriz compartió que este tipo de premiaciones y eventos en donde se celebra a lo mejor del cine puede ayudar a que se mejore la condición cinematográfica que existe en Latinoamérica.

Tenemos que hacernos cargo de lo que pasa en cada uno de nuestros países, esa sería la única manera, contando las cosas que pasan, las limitaciones, poniéndolo ante la luz y enfrentarlo, formar una resistencia activa, no solamente decirlo, sino machacarlo, o sea, realmente tenemos que hacer un cine de una manera que nos sea fácil sostuvo Cecilia Roth.