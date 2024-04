World Press Photo 2024: esta es la fotografía ganadora del concurso de fotoperiodismo

La imagen de una mujer palestina abrazada al cuerpo de su pequeña sobrina, muerta en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, ganó el jueves el primer premio del World Press Photo.

La fotografía, de Mohammed Salem, de la agencia Reuters, muestra a Inas Abu Maamar entrelazada con el cuerpo de su sobrina de cinco años, Saly, muerta junto a su madre y su hermana después de que un misil se abatiera contra su casa en Jan Yunis en octubre.

El fotógrafo estaba en el hospital Nasser de esta localidad del sur del enclave palestino el 17 de octubre. Allí vio en la morgue a estar mujer de 36 años, llorando aferrada al pequeño cuerpo de la niña, envuelto en una tela blanca.

La imagen fue tomada 10 días después de estallar el conflicto entre Israel y Hamas, desencadenado tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista en suelo israelí.

"Fue un momento fuerte y triste y sentí que la imagen resumía en general lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza", declaró Salem, citado en el comunicado de World Press Photo, un prestigioso premio de fotoperiodismo.

"Es una imagen profundamente impactante", afirmó Fiona Shields, presidenta del jurado. "Después de haberla visto, se queda grabada en tu mente".

El fotógrafo venezolano Alejandro Cegarra se alzó con el premio del proyecto "a largo plazo" con sus imágenes monocromo de migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar la frontera sur de México, tomadas para el New York Times/Bloomberg.

Después de haber sufrido él mismo como migrante, Cegarra "libra una perspectiva sensible centrada en lo humano" y hace hincapié en la resistencia de estas personas, según el jurado.

La sudafricana Lee-Ann Olwage ganó el premio de "Historia del año" con su retrato íntimo de una familia de Madagascar que vive con un pariente anciano con demencia, un trabajo para la revista GEO.

Las imágenes premiadas en 2024 fueron seleccionadas de entre 61 mil 062 documentos presentados por tres mil 851 fotógrafos de 130 países.