Boy George, un clásico de cuatro décadas

El cantante británico George Alan O'Dowd, mejor conocido en el mundo de la música como Boy George, asegura que la pandemia y el confinamiento de varias semanas le sirvió para "escribir mucha música", pero ahora necesita "volver a tener contacto con el escenario".

Así lo dijo en una reciente entrevista con la agencia Efe, con motivo del concierto que ofrecerá en la ciudad española de Sevilla el próximo mes de septiembre, y en la que reflexiona sobre cómo sufrieron los artistas una situación que les mantuvo enclaustrados.

"Fue un momento muy difícil en términos de no trabajar, pero en cambio escribí mucha música, y para mí fue creativamente muy gratificante, pero ahora necesito la oportunidad de ir y hacer esas cosas en el escenario”, confiesa el artista.

Te puede interesar: Boy George conquistó México con su grupo Culture Club

Al principio le ocurrió, "como a mucha gente", una especie de rebeldía contra lo que pasaba: "En un primer momento me negaba a lo que estaba sucediendo, pero luego me di cuenta de que lo que había y me rendí; ahora es realmente emocionante poder volver y tocar como ese artista que necesita a su público".

En ese contexto, el que fuera líder de la banda Culture Club y uno de los iconos más internacionales de los llamados "new romantics", autor de éxitos como "Karma Chameleon" o "Do You Really Want to Hurt Me", y discos como Kissing to Be Clever o Colour by Numbers, asegura que echando la vista atrás, cuando comenzó en el mundo de la música, realmente no preveía una carrera larga y sólo pensaba en divertirse.

"No lo tomé muy en serio ni pensé en mi futuro, porque no sueles hacer estas cosas cuando eres joven", dice al recordar cómo a principios de la década de 1980 su nombre sonaba en todo el mundo, pero ahora asegura que es "increíble" ver lo que ha conseguido durante todos estos años.

El estilo de Culture Club y Boy George siempre fue muy peculiar y distinto a los demás, por eso, al ser interrogado por el grupo o solista con el que más se pueda llegar a identificar en la actualidad, es tajante: "No me identifico con nadie, porque no creo que haya nadie como nosotros".

Y lo dice teniendo en cuenta que "los tiempos son diferentes" a cuando empezó allá por 1982 al frente Culture Club, aunque ahora es cuando "probablemente estoy disfrutando más siendo yo mismo, porque antes era una persona más compleja”.

"Ahora me resulta más fácil porque me importa menos lo que piensen los demás y trato de ser la mejor versión de mí mismo", dice Boy George, que contesta con varias opciones a la pregunta sobre qué sería si no fuese músico, y alude a la moda, las relaciones públicas... "cualquier cosa que tenga que ver con estar rodeado de gente".

Antes de despedirse, lanza un mensaje a la gente que lo verá en directo, donde se va a ver "una de las mejores versiones" de sí mismo con un espectáculo "hermoso, vibrante, emocionante y lleno de amor".

Te puede interesar: Boy George cumple un año más de vida

Se mantiene vigente

La música de Boy Geroge, clasificada por muchos como pop y blue-eyed soul, está influenciada por el rythm and blues y el reggae. El artista, que recibió un premio Ivor Novello de la Academia Británica de Compositores, Autores y Compositores por Servicios Sobresalientes a la Música Británica, también fue votado en el puesto 46 en una encuesta de la BBC de los 100 británicos más grandes.

En marzo del 2020 lanzó dos nuevas canciones tituladas "Clouds" y "Isolation", a manera de adelantos de su disco Geminis Don't Read The Manual, cuyo lanzamiento se ha pospuesto en varias ocasiones.

En 2021, el músico fue invitado por Paul Weller a un concierto en el Barbican de la BBC, para hacer una versión de "You're the Best Thing" de The Style Council. Ese mismo año, Boy George se convirtió en juez del programa de talentos irlandés The Big Deal.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Sociedad Los machos también lloran

Moda Alpargatas, un clásico que siempre es tendencia