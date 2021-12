¿Está enfermo? Carlos Santana cancela conciertos; ve la razón

El guitarrista mexicano Carlos Santana anunció por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, la cancelación de todas sus fechas de presentaciones musicales de diciembre.

El músico explicó que recientemente lo operaron del corazón, por lo tanto, necesita reposo absoluto.

Cabe mencionar que, también afirmó que en enero del 2022 estará de vuelta con más conciertos.

Santana cuenta que su cirugía fue de imprevisto, pues el sábado pasado tuvo un dolor muy fuerte en el pecho, razón por la cual le pidió a su esposa que lo llevara al hospital.

Afortunadamente la intervención salió bien.

“Voy a tomarme un tiempo de descanso para recuperarme y descansar”, expresó Carlos Santana en su cuenta oficial de Twitter.

“Voy a tocar de la manera en que solía hacerlo. Les voy a dar el 150%”, prometió el oriundo de Autlán de Navarro, Jalisco.

El rockero se iba a presentar varias fechas en el House of Blues de Las Vegas, Nevada.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv — Carlos Santana (@SantanaCarlos) December 2, 2021

Recientemente fue galardonado

El jalisciense recientemente recibió un reconocimiento en Estados Unidos, se trata del galardón ‘Leyenda’, otorgado en la ceremonia de los ‘Premios de la Herencia Hispana’.

Otros de los artistas premiados fueron la veracruzana Salma Hayek, la cantante Kali Uchis, entre otros.