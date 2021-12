¿Quién es el nuevo novio de Aislinn Derbez?; aquí te damos los detalles

¡Love is in the air! La famosa actriz Aislinn Derbez confirmó su romance con Jonathan Kubben, noticia que tomó por sorpresa a sus fanáticos y conocidos.

Aquí te contamos todo lo que sabemos acerca del nuevo galán de la también modelo, quien anunció con mucha alegría su relación.

Fue el día de ayer, cuando Jonathan Kubben compartió en su cuenta de Instagram una tierna fotografía en la que aparece al lado de Aislinn, presumiendo lo enamorados y felices que están.

De inmediato las reacciones se hicieron presentes, y los cibernautas y conocidos de ambos les enviaron sus buenos deseos en esta nueva etapa de sus vidas.

Más tarde, la hija de Eugenio Derbez también publicó una postal junto a Jonathan, expresando que ‘no sabe cuánto durarán pero que el ahora es demasiado bueno’.

Además, expresó que no quiere 'mostrar una relación amorosa al estilo de Disney y ni “vender” una “historia falsa” porque eso hace mucho daño'.

¿Quién es su nuevo novio?

Kubben se podría definir fácilmente como influencer, sin embargo, tiene varias facetas que lo han llevado a obtener un gran éxito.

Cursó varias carreras.

Jonathan nació en Bélgica, su padre es de dicho país y su mamá es mexicana. Tiene 32 años, por lo tanto, es menor que Aislinn.

Es políglota, es decir, habla varios idiomas.





Se dedica a varias cosas, entre ellas destacan:

Modelo



Nadador



Jugador de póker



Viajero







Es fundador de un proyecto con fines sociales

Este famoso influencer fue el creador de ‘Mom I’m Fine Project’, un proyecto con fines sociales.

Este inicio con la frase ‘Mom I’m Fine’ la cual utilizaba al realizar actividades peligrosas en sus viajes alrededor del mundo.

Su idea surgió luego de que su madre se rehusara a sus aventuras por el mundo, pues según ella, arriesgaba demasiado su vida.

Su asociación se encarga de ayudar al medio ambiente y fomentar la educación.

Un ejemplo de lo que ha hecho mediante su proyecto es construir una escuela totalmente de plástico, la cual se encuentra ubicada en Tulum, Yucatán y ya está en funcionamiento

Actualmente tiene una serie en un canal de Bélgica, en la cual habla sobre su vida y los logros que ha obtenido.

Hoy en día radica en México.

Aislinn Derbez, actriz querida por los mexicanos

La actriz de 'La Casa de las Flores' también es muy exitosa, además, es una de las actrices mexicanas más queridas por el público.

Su gran belleza y talento lana llevado a protagonizar varias películas y proyectos importantes.