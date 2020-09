Leonel García defiende el legado musical mexicano

El cantante, autor y compositor mexicano, Leonel García, ha encontrado desde siempre una conexión muy especial con el legado musical mexicano, el sonido del mariachi y de otros géneros regionales, así como la influencia de personajes como José Alfredo Jiménez, Juan Záizar, Cuco Sánchez, Fernando Z. Maldonado y Tomás Méndez quienes han marcado en él, desde siempre, un sentimiento especial.

“Tengo una mexicanidad muy arraigada, nunca me he dedicado a cantar ranchero ni géneros regionales, pero notó en mi forma de cantar, en la manera en la que me gusta grabar y hacer mi música, está intensidad que es muy relacionada a lo mexicano, este llanto, esta forma de cantar muy desde adentro, creo que viene desde mi infancia de ver a mi madre cantar estas canciones que muchas eran regionales y rancheras, y que le gustaba cantar también a mi padre”, dijo García en entrevista virtual.

Es ese aprendizaje y esa sensación tan especial hacia su nación, lo que llevó al intérprete a dedicar su más reciente disco, Amor pasado, a la conservación de la música mexicana, presentando al público un homenaje a los grandes compositores mexicanos desde su perspectiva musical y artística, haciéndose acompañar de las voces de Natalia Lafourcade, Melissa Robles, María Toledo, Eleni Arapouglou, entre otros.

“Hay gente que es purista y que dice que la música mexicana tiene que seguir siendo como es exactamente, yo creo que por un lado sí, es un poco como de museo para mantener intacto lo que ha estado, pero creo que otra manera de mantener es renovar. Me parece que siempre agregarle elementos nuevos a las cosas lo hace más atractivo y genera un acercamiento de la gente a las cosas”, aseguró el músico.

Leonel lo confiesa, uno de los grandes retos al tomar estas canciones tan conocidas y darle nuevos bríos, es también permitirles que conserven la esencia clásica que las ha hecho trascender a través de las generaciones. En el camino a esta meta, García, se hizo acompañar en la producción y dirección del guitarrista Pável Cal.

“Estuvimos charlando un buen rato de por dónde ir, que no se nos pasara la mano hacia el jazz o hacia otros géneros, pero que tampoco nos quedáramos demasiado en el mariachi, así que hicimos una versión muy personal de lo que sería un mariachi en solamente cuatro instrumentos, eso nos permitió mucha flexibilidad y pudimos ahí insertar otro tipo de influencias, meter elementos de mariachi y pequeños arreglitos que te hacen guiños a la música tradicional”.

Con Amor Pasado y sus antecesores, Amor Presente lanzando en 2018 y Amor Futuro en 2014 el autor cierra una trilogía de discos que le permitieron explorar su arte de forma más natural y le dejaron soltarse de las ataduras que dicta la industria contemporánea del disco.

“Me hice un poco más audaz, es importante también con la edad quitarte un poco de peso un poco de lastre de lo que otros quieren, todas esas cosas que te frenan mucho creativamente. Creo que estos discos me han ayudado a ir soltando en el lado artístico y lo demás si es que llega pues que llegue, me siento muy feliz, me siento muy libre y creo que eso me ha traído cosas muy bonitas”,

El sencillo, La media vuelta, al lado de Melissa Robles, es la carta de presentación de este nuevo disco, que también incluye las canciones Paloma querida, Cielo rojo, Hermoso cariño, En el último trago, entre otras más nacidas de la pluma mexicana.