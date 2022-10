Mon Laferte enfrenta un desafío como compositora

La inspiración de Mon Laferte está concentrada en el cuidado de su hijo. Así lo declaró la artista en conferencia de prensa, para hablar del cierre de su gira mundial 2022 con seis ciudades mexicanas, que incluye un concierto en el Auditorio Nacional, el 8 de diciembre.

Nominada al Latin Grammy 2022 como Canción del Año por Algo es mejor de su reciente álbum 1940 Carmen, manifestó que éste es su disco “menos comercial y sí muy alternativo; la nominación es una gran sorpresa y más en la categoría principal, la tomo, la recibo con humildad y con cariño la comparto.

Desde Los Ángeles, California, donde brindará un importante concierto, “es el lugar más grande de esta ciudad en el que voy a dar mi show”, reivindicó su postura feminista. “Sigo siendo de la idea que las mujeres podemos decidir si queremos abortar o no, nadie decide por nosotras y si queremos tener un hijo también es nuestra decisión; si me quiero casar de blanco, nadie, absolutamente nadie, en el mundo se puede meter”.

Mon Laferte también afirmó que durante el proceso de embarazo no pudo crear nuevas letras porque estaba bloqueada. Sin embargo, ahora que ya tiene en sus brazos a su hijo Joel, le significa el regalo más hermoso de su vida. “Estoy aprendiendo en el día a día en el plano de ser madre, esposa, artista, mujer, amiga, y sigo haciendo las cosas que no son fáciles.

“Las que son mamás lo saben, no es fácil trabajar y tener bebés, pero así con las dificultades es lindo. Ahora tengo que enfrentar este nuevo desafío, que es empezar a crear música con un bebé, ya no con la idea de proyectos, sino siendo madre. Ahora voy un poco más lento, pero no deseo un descanso largo”, confió.

Mon Laferte tiene presentaciones con su gira en Mérida, el 25 noviembre, Cancún, el 26; Tijuana, 2 de diciembre; Auditorio Nacional, 8 de diciembre y Oaxaca, 10 de diciembre, con cuya fecha cierra su gira mundial 2022