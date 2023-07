Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía, pero niega infidelidad

Luego de los rumores sobre la separación entre Raw Alejandro y Rosalía, el puertorriqueño rompió el silencio y confirmó su ruptura a tan sólo tres meses de haberse comprometido.

A través de sus stories de Instagram, el cantante emitió un comunicado donde explicó que al lo largo de su carrera nunca había tenido que pensar en dar declaraciones sobre algo tan privado en su vida.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentod felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privadopara mí."

Raúl reveló que desde hace unos meses él y la española habían terminado su compromiso, asegurando que en su caso no fue por terceras personas o por una infidelidad.

"Sí, hace unos meses atrás rosi y yo terminamos nuesro compromiso. Exiten miles de problemas que pueden causar una ruprtura, pero en nuestro caso no fue por cumpla de terceras personas o una infidelidad".

Además, manifestó que de momento se encuentra asimilando todo lo que está pasando pues asegura que las alegaciones públicas que se han dado, haciendo referencia la historia que circula sobre que el artista le fue infiel a Rosalía, son falsas.

Destacó que por respeto que le tiene a ella y a sus respectivas familias es que sale a dar esta declaración pues afirma que no podía quedarse callado ante la forma que la gente está "destruyendo" la historia de amor que vivió con la Motomami.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias, y a todo lo que vivimos no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Finalmente, le dio las gracias a sus fanáticos por todo el apoyo y por estar a su lado en estos difíciles momentos.

El compromiso entre Rauw y Rosi

Después de más de tres años de relación, finalmente Rauw Alejandro le había dado el anillo de compromiso a Rosalía.

Fue en el programa del "Hormiguero" en España, donde la cantante relató cómo había sido la pedida de mano de Raúl.

"Fue en Puerto Rico, en la casas de sus abuelos, en la montaña.

La casa está en la montaña y desde la terraza se veía todo Puerto Rico. Subimos a ver los fuegos artificiliaes porque era Año Nuevo. Yo no me lo esperaba, vaya", detalló.

Confesó que Rauw estaba tan nervioso que incluso tuvo algunos "problemas" a la hora de sacar el anillo.

"Yo veo que seme arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar… la caja, la tenía ahí encajada mejor dicho la tenía ahí trabada. Me saco el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puse a llorar.

"Yo ¡madre mía! Y me puse a llorar, unos lagrimones. Me siento con mucha ilusión", concluyó Rosalía.

Apenas el 12 de junio, la española había otorgado esta entrevista hablando incluso de su vestido de boda, que ahora tras su separación sabemos que ese día nunca llegará, rompiedo así la ilusión de miles de fans que esperaban verlos juntos para darse el "Sí, acepto", frente al altar.